Offres sur le Chromebook HP Cyber ​​Monday

Cyber ​​Monday est là, et cela signifie que bon nombre des meilleurs Chromebooks sont à leurs prix les plus bas jamais enregistrés, y compris la meilleure tablette Chrome OS sur le marché aujourd’hui, le HP Chromebook x2 11. Le x2 11 dispose d’un magnifique écran tactile 2K, un merveilleux béquille et clavier recouverts de tissu fabriqués, et il sirote la batterie grâce à la plate-forme de calcul Snapdragon 7c.

De nombreuses autres bonnes affaires HP Chromebook brillent dans les tranches de prix inférieures pour ceux qui ont besoin de Chromebooks fiables et adaptés aux enfants, mais le HP x2 11 vaut vraiment le détour pour tous ceux qui veulent une tablette premium sans les mises à jour lentes d’Android. Vous bénéficiez de la prise en charge des applications Android via Google Play et des mises à jour système/sécurité jusqu’en juin 2029, ce qui signifie que les mises à jour seront deux fois plus longues que n’importe laquelle des offres de tablettes Android que vous pourriez acheter ce week-end.

Chromebook HP 14 (14a-na0031wm) (économisez 50 $)



Ce Chromebook à clapet peut durer toute une journée d’école et jusque tard dans la soirée avant de pleurer pour son chargeur, et 64 Go de stockage signifie que même si vous utilisez de nombreuses applications, vous ne devriez pas manquer de place.

229 $ chez Walmart

Chromebook HP 14 x360 (14a-ca0130wm) (économisez 100 $)



Avec un écran tactile de 14 pouces, un magnifique coloris Indigo Blue et 64 Go de stockage, ce Chromebook HP 2-en-1 est prêt à s’adapter facilement à votre vie et à votre charge de travail. Les haut-parleurs orientés vers le haut facilitent également l’écoute des vidéos de cours ou des appels vidéo.

199 $ chez Walmart

Chromebook HP 14a (14at-na100) (Économisez 130 $)



Vous pouvez personnaliser ce Chromebook en fonction de votre style et de votre budget. Alors que le modèle de base convient parfaitement à 200 $, je recommande fortement de faire des folies de 50 $ pour obtenir une configuration à écran tactile pour une meilleure interaction avec les applications.

À partir de 200 $ chez HP

Chromebook HP 11a (11a-na0060nr) (économisez 60 $)



La plupart des Chromebooks HP à moins de 200 $ sont non tactiles, et bien que cela puisse fonctionner pour certains, je crois fermement qu’un modèle à écran tactile comme le HP Chromebook 11a vaut l’investissement. Ils changent fondamentalement la façon dont vous utilisez votre ordinateur portable.

À partir de 240 $ sur Amazon

Tout-en-un HP Chromebase (économisez 100 $)



Le tout-en-un HP Chromebase est superbe et a beaucoup de puissance pour faire les choses que vous voulez qu’un ordinateur de bureau familial fasse. L’écran tactile de 21,5 pouces pivote même à 90 degrés.

480 $ chez Amazon 480 $ chez Best Buy

Chromebook HP x360 14c (économisez 180 $)



La dernière version du x360 14 est équipée d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération, 8 Go de RAM pour un multitâche et des appels vidéo améliorés, 128 Go de stockage pour des années et des années de données que vous exploitez hors ligne tout en restant bloqué sur les yeux rouges. convention.

480 $ chez HP

Étant donné que le Chromebook HP x360 14c vient d’être mis à jour cette année, le voir redescendre à 450 $ pour Cyber ​​Monday est une merveilleuse surprise, mais les remises sur les anciens modèles x360 14 et les nombreuses variantes du Chromebook HP 11 devraient vous aider. trouvez un Chromebook gagnant pour chaque membre de votre famille.

Parmi ces nombreuses offres à prix réduits, la seule caractéristique que je vous prie de considérer est la compatibilité des écrans tactiles. Les écrans tactiles semblent extravagants si vous êtes habitué à l’ancien marché de Windows où les écrans tactiles étaient principalement limités aux ordinateurs portables haut de gamme. Cependant, parmi les Chromebooks, les modèles à écran tactile ne sont traditionnellement pas vraiment plus chers que les modèles non tactiles, et la commodité et l’option de saisie supplémentaires valent chaque centime. Surtout pour vos enfants, habitués aux écrans tactiles des tablettes et des smartphones, un ordinateur portable à écran tactile leur permettra de s’adapter et d’utiliser plus facilement un Chromebook pour l’école et les devoirs.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, ce sont les vacances et je vais me blottir sur le canapé avec mon HP Chromebook x2 11 pendant une heure ou trois de Freecell et de lecture de bandes dessinées.

Besoin de plus d’options en dehors de HP ? Nous avons toutes les meilleures offres Chromebook le Cyber ​​Monday, et les offres Lenovo et Acer ont vraiment donné à HP une course pour son argent cette année.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.