Offres sur les téléphones Android en juillet 2021 : Galaxy S21 gratuit, 150 $ de retour avec Pixel 4a et plus

Obtenir un nouveau téléphone entre vos mains ne doit pas être aussi cher que vous pourriez le penser. Il y a toujours des offres sur les téléphones Android, mais elles ont tendance à aller et venir assez rapidement avec d’autres remises apparaissant à leur place. Cependant, si vous espérez acheter l’un des derniers appareils sur le marché, trouver une bonne affaire est plus facile que jamais de nos jours.

Lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau smartphone, il existe deux principaux types d’offres à considérer. Vous pouvez acheter votre nouveau téléphone déverrouillé afin de le posséder et de pouvoir l’apporter à n’importe quel opérateur où il est compatible, ou vous pouvez acheter des appareils via des offres d’opérateur chez un détaillant tel que Verizon ou T-Mobile.

Les offres des opérateurs vous obligent généralement à payer l’appareil par versements mensuels et nécessitent que vous ajoutiez une ligne de service, ce qui signifie que vous serez obligé de payer l’appareil (et votre contrat de service) pendant quelques années. Des offres comme celles-ci peuvent être excellentes si vous souhaitez ou devez changer d’opérateur, mais si vous ne voulez pas changer de service, vous voudrez probablement vous en tenir aux offres sur les appareils déverrouillés.

Meilleures offres de téléphones Android débloqués

OnePlus 9 5G | Jusqu’à 81 $ de rabais sur Amazon



Amazon offre actuellement jusqu’à 81 $ de réduction sur le nouveau OnePlus 9. Ce smartphone 5G est déverrouillé et équipé de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’un système de triple caméra Hasselblad et même d’Alexa intégré. Il s’agit de la meilleure offre que nous ayons vue sur cet appareil jusqu’à présent.

à partir de 648,66 $ sur Amazon

Samsung Galaxy S21 | À partir de 199,99 $ chez Samsung



Samsung est le meilleur endroit pour accrocher le nouveau Galaxy S21 en ce moment. Bien que vous n’obteniez pas de baisse de prix directe, si vous commandez là-bas, vous recevrez gratuitement six mois de Sirius XM et quatre mois de YouTube Premium. Vous pouvez échanger votre ancien téléphone pour économiser jusqu’à 600 $ sur son prix total instantanément ; les clients éligibles peuvent utiliser le programme de réduction Samsung pour économiser 40 $ supplémentaires.

À partir de 199,99 $ chez Samsung

Nokia 5.4 | 18 $ de rabais sur Amazon



Le smartphone Android 128 Go Nokia 5.4 est maintenant en vente débloqué pour seulement 232 $, vous permettant d’économiser près de 20 $ sur son coût habituel. Outre un écran HD de 6,39 pouces, ce téléphone dispose de 4 Go de RAM, d’un stockage extensible et offre la prise en charge de la double carte SIM pour deux numéros de téléphone.

232,16 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 Go | 260 $ de rabais chez B&H



Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra de 256 Go déverrouillé est désormais disponible avec une remise de 260 $ via B&H pour une durée limitée. Cet appareil est livré avec un stylet intégré et est compatible avec les opérateurs GSM. De plus, l’offre est disponible sur les coloris Mystic Black, Mystic Bronze et Mystic White.

1 039,99 $ chez B&H

Moto G7 Plus | à partir de 199,99 $ chez Best Buy



Le Motorola G7 Plus est maintenant en vente pour seulement 199,99 $ chez Best Buy lorsque vous l’activez aujourd’hui avec AT&T. Cet appareil déverrouillé ne peut être utilisé que sur les réseaux GSM.

à partir de 199,99 $ chez Best Buy

TCL 10 Pro | à partir de 290 $ chez Best Buy



Le 10 Pro de TCL est une centrale abordable avec un écran AMOLED de 6,47 pouces avec technologie NXTVISION, une configuration à quatre caméras, un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 675 et 6 Go de RAM. Il a une capacité de 128 Go, extensible via microSD. Best Buy offre jusqu’à 80 $ de rabais sur son prix régulier lorsque vous choisissez « Activer aujourd’hui » sur la page du produit. L’activation de l’appareil plus tard vous fera économiser 30 $ à la place.

à partir de 290 $ chez Best Buy

TCL 10L | 174,99 $ sur Amazon



Le TCL 10L de 64 Go offre un excellent rapport qualité-prix avec un énorme écran réglable et un logiciel d’interface utilisateur TCL propre. Son matériel est solide pour le prix et l’inclusion de NFC pour les paiements mobiles est rare dans la gamme de prix du téléphone. L’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 75 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon sur sa page de produit.

174,99 $ sur Amazon

Samsung Note 20 Ultra | Jusqu’à 450 $ de rabais avec échange chez Samsung



Économisez jusqu’à 450 $ sur le Note 20 Ultra lorsque vous échangez un appareil éligible chez Samsung. Même les appareils avec des écrans fissurés peuvent vous faire gagner jusqu’à 293 $ de réduction. De plus, le programme de remise Samsung peut faire économiser 90 $ supplémentaires à certains clients.

Achetez chez Samsung

OnePlus 8T avec étui gratuit | 150 $ de rabais chez OnePlus



Le OnePlus 8T débloqué est désormais réduit de 150 $ chez OnePlus ! C’est l’un des téléphones Android les plus rapides du marché. Il dispose d’un superbe écran plat AMOLED 120 Hz avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Vous obtiendrez également un étui gratuit avec l’achat.

599 $ chez OnePlus

Meilleures offres de téléphone Android de l’opérateur

Samsung Galaxy S21 | Gratuit chez Verizon



Verizon offre 800 $ de réduction sur le S21 lorsque vous échangez un téléphone éligible et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités.

Achetez chez Verizon

Samsung Galaxy S21 | Gratuit avec échange chez AT&T



Obtenez le Galaxy S21 gratuitement lorsque vous échangez un appareil éligible chez AT&T et ajoutez une ligne sur un forfait illimité ! Cette offre est disponible pour les clients nouveaux et existants et vous permet d’économiser 800 $ sur le coût régulier de l’appareil.

Achetez chez AT&T

Samsung Galaxy S21 Ultra | Jusqu’à 700 $ de rabais chez AT&T



Les clients AT&T nouveaux et existants peuvent obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur n’importe quel téléphone de la série Samsung Galaxy S21 avec l’échange d’un appareil éligible et en choisissant des versements échelonnés de 30 mois tout en ajoutant une ligne sur un forfait illimité AT&T. Cela signifie que vous pouvez effectivement obtenir le Galaxy S21 Ultra pour seulement 499,99 $ là-bas. Vous pouvez également ajouter la Galaxy Tab S5e à votre achat pour seulement 5 $ par mois.

Jusqu’à 700 $ de rabais chez AT&T

Samsung Galaxy A12 | 1 $ par mois chez AT&T



Le retrait du Galaxy A12 chez AT&T ne vous coûtera que 1 $ par mois lorsque vous activez l’appareil sur un forfait illimité nouveau ou existant. En plus d’un écran HD+ de 6,5 pouces, cet appareil est doté d’un processeur octa-core, d’un système de caméra quad-arrière et d’une batterie de 5 000 mAh offrant jusqu’à 34 heures d’autonomie en conversation.

Achetez chez AT&T

Google Pixel 4a avec 150 $ de retour chez Visible



Visible utilise le réseau 4G LTE de Verizon tout en offrant certains des forfaits téléphoniques les plus abordables à seulement 40 $/mois ! Aujourd’hui, vous pouvez obtenir une carte Mastercard prépayée de 150 $ lorsque vous passez à Visible et achetez le Google Pixel 4a soit directement, soit avec des paiements mensuels de l’appareil à partir de 14 $/mois. Vous obtiendrez également un pack de recharge rapide Nimble gratuit avec l’achat.

Achetez chez Visible

Google Pixel 5 avec 100 $ de retour chez Visible



Visible offre aujourd’hui une carte Mastercard prépayée de 100 $ avec votre achat du Google Pixel 5. Vous recevrez également un pack de recharge rapide Nimble gratuit avec l’achat. Le Pixel 5 est équipé d’un écran FHD+ de 6 pouces, d’un stockage de 128 Go, de deux caméras arrière ainsi que d’une caméra frontale de 8 MP et d’un capteur d’empreintes digitales intégré.

Achetez chez Visible

Moto G Puissance | 216 $ chez Visible



L’un des meilleurs téléphones Android à bas prix que vous pouvez acheter en ce moment est le Moto G Power. Le gros attrait du téléphone est sa batterie de 5 000 mAh, qui permet jusqu’à trois jours d’utilisation avec une seule charge. Parlez de longue endurance. Visible comprend une Mastercard prépayée de 100 $ et une clé Amazon Fire TV gratuite lorsque vous passez à Visible, transférez votre numéro actuel et achetez cet appareil.

216 $ chez Visible

Note 20 ou Note 20 Ultra | Économisez jusqu’à 1 100 $ chez Verizon



Verizon offre jusqu’à 1 100 $ de réduction sur le Note 20 ou le Note 20 Ultra lorsque vous échangez un appareil éligible pour une durée limitée, ou jusqu’à 1 000 $ pour certains échanges LG.

Achetez chez Verizon

OnePlus 8 | Mastercard prépayée 50 $ gratuite chez Visible



Visible offre un compte virtuel Mastercard prépayé gratuit de 50 $ lorsque vous passez à Visible, transférez votre numéro actuel et achetez le OnePlus 8. Bien que le téléphone ait des paiements mensuels plus élevés ici que chez les détaillants ci-dessus, le forfait mensuel tout compris de 40 $ de Visible pour appels, SMS et données illimités contribuent à en faire une meilleure affaire dans l’ensemble. Vous obtiendrez également un Amazon Fire TV Stick gratuit avec l’achat pour une durée limitée.

Achetez chez Visible

Samsung Galaxy S20 FE 5G | Gratuit chez Verizon



Obtenez gratuitement l’appareil Samsung Galaxy S20 FE 5G lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne sur un forfait illimité chez Verizon. Ce téléphone dispose d’un écran Infinity-O vif de 6,5 pouces et d’un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, ainsi que de trois caméras arrière avec zoom spatial et d’une caméra frontale de 32 MP.

Achetez chez Verizon

Samsung Galaxy Z Fold 2 | Jusqu’à 1 100 $ de rabais chez Verizon



Verizon offre 1 100 $ de réduction sur le tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold 2 lorsque vous échangez un appareil éligible et choisissez un forfait illimité. Cet appareil de 256 Go dispose d’un écran pliable pour que vous puissiez l’utiliser comme un téléphone ou une tablette.

Achetez chez Verizon

Samsung Galaxy A42 avec Mastercard prépayée à 150 $ gratuite



Obtenez un compte virtuel Mastercard prépayé de 150 $ gratuitement lorsque vous passez à Visible et achetez le Samsung Galaxy A42. Vous devrez également transférer votre numéro actuel. Visible comprend également un ensemble de recharge rapide Nimble gratuit avec l’achat !

Achetez chez Visible

Samsung Galaxy A32 | 1 $ par mois chez AT&T



Obtenez le Galaxy A32 entre vos mains aujourd’hui pour seulement 1 $ par mois chez AT&T ! Outre son écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces, cet appareil est équipé d’une batterie longue durée à charge rapide, d’une mémoire extensible et d’un système de caméra arrière quadruple.

Achetez chez AT&T

Combien devriez-vous dépenser pour un téléphone?

Ce qui est étrange dans l’achat d’un téléphone, c’est qu’il y a deux façons de le faire : directement ou via votre opérateur. (En fait, il existe d’autres façons de le faire – le financer par l’intermédiaire du fabricant lui-même ou l’acheter d’occasion, mais nous allons maintenant nous concentrer sur les deux premiers.)

L’achat d’un téléphone déverrouillé signifie que vous dépensez plus pour le téléphone à l’avance en échange de dépenser moins sur votre facture de téléphone mensuelle. En effet, lorsque vous achetez un téléphone via votre opérateur, son coût est amorti sur la durée de votre contrat, généralement autour de 18 à 24 mois.

Les choses se compliquent un peu le Black Friday et le Cyber ​​Monday, car les entreprises jouent avec leurs prix d’une manière qu’elles ne font généralement pas à d’autres moments de l’année. Oui, les téléphones sont en vente en mars et en août, mais c’est en novembre que les choses commencent vraiment à devenir compétitives.

L’autre chose à garder à l’esprit est que les téléphones les plus chers – les Galaxy Note 20 Ultras du monde, par exemple – auront généralement la plus forte baisse de pourcentage en termes de remises, mais dans l’ensemble, ils seront encore beaucoup plus cher que les options de milieu de gamme qui, honnêtement, offrent une expérience presque aussi bonne pour moins de la moitié du prix.

Si vous souhaitez obtenir un téléphone via votre opérateur, le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont vraiment les meilleurs moments pour les obtenir, car ils sont plus disposés à négocier ou à faire des exceptions sur le prix de votre forfait mensuel en échange de l’achat d’un nouveau téléphoner. La plupart des opérateurs recherchent de nouvelles inscriptions, donc si vous êtes prêt à changer complètement de fournisseur, vous pouvez probablement obtenir au moins un, sinon deux, smartphones gratuits pour votre problème.

Quoi qu’il en soit, faites un tas de recherches avant d’acheter. Nous avons une liste des meilleurs téléphones Android et des meilleurs téléphones Android bon marché pour vous aider à prendre votre décision. Je vous recommande d’y jeter un coup d’œil avant d’appuyer sur acheter sur quoi que ce soit ci-dessus.

