Offres sur les téléphones Pixel du Cyber ​​Monday : économisez jusqu’à 800 $ sur les Pixel 6 et 6 Pro

Alors que Cyber ​​Monday a tendance à proposer des offres sur tout, des téléphones Android aux voitures et au-delà, tout n’est pas destiné à un accord de porte d’entrée le 26 novembre. Google a réalisé son meilleur Pixel de tous les temps cette année, de loin, ce qui signifie que beaucoup de vous espérerez probablement économiser quelques centaines sur un cette saison de magasinage des Fêtes. Malheureusement, comme tout ce que Google vend, les offres Black Friday Google Pixel sont un peu plus compliquées que la plupart. Voici pourquoi et comment vous pouvez trouver les meilleures offres même lorsqu’elles sont rares.

Où trouver les meilleures offres Cyber ​​Monday Google Pixel

Les offres Google Pixel seront principalement trouvées à deux endroits : le Google Store et chez votre opérateur local. Alors qu’Amazon a traditionnellement vu les meilleures offres sur les téléphones Google Pixel, Amazon n’arrive pas à garder les téléphones Pixel en stock pour le moment. Le Google Store a une meilleure disponibilité, mais moins d’offres. D’autres détaillants comme Best Buy, B&H, Target et Walmart peuvent avoir des offres – surtout s’ils ont encore des stocks de Pixel 5 ou 4a 5G désormais abandonnés – mais ils ont eu affaire à un stock limité, tout comme Amazon.

Quand commencent les offres Cyber ​​Monday Google Pixel ?

Si nous obtenons des offres Cyber ​​Monday sur les téléphones Google Pixel – en dehors des modèles Pixel 5 et 4a 5G désormais abandonnés qui ne bénéficient pas non plus de nombreuses remises – ils n’arriveront presque certainement pas avant le 25 ou le 26 novembre. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro n’a pas été mis en vente avant le 28 octobre, donc ils ont moins d’un mois et se vendent comme des petits pains, donc ils sont moins nombreux à obtenir des offres Cyber ​​Monday comme les téléphones Samsung Galaxy.

Des remises sur les Pixel Buds A-series et Pixelbook Go pourraient arriver tôt, mais c’est aussi peu probable. Le Pixelbook Go est de plus en plus difficile à trouver en stock et les Pixel Buds A-Series coûtent 100 $, il n’y a donc pas beaucoup de détaillants qui peuvent réduire le prix.

Désolé, les gars, en 2021, le nom du jeu pour les appareils Google Pixel est « l’offre et la demande ». Malheureusement, Google n’a pas une offre cohérente, et la demande la dépasse de loin au milieu d’une pénurie de processeurs et d’un arriéré d’expédition qui a déclenché la pénurie de smartphones de cet automne.

Offres Cyber ​​Monday Google Pixel : Pixel 6 et 6 Pro

Après avoir été mis en vente il y a quelques semaines, Google ne proposera pas de remise sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ce Cyber ​​Monday. Après tout, ce serait une gifle pour tous les inconditionnels de Google qui ont précommandé le téléphone ou se sont précipités pour l’acheter le 28 octobre et faire vendre le Pixel 6 Pro presque dans tout le pays, une condition qu’Amazon et d’autres détaillants sont toujours en train de récupérer. de.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’offres Pixel 6 ou 6 Pro. Best Buy propose actuellement les Google Pixel 6 et 6 Pro débloqués pour 100 $ de réduction. Cependant, Best Buy est épuisé sur les Pixel 6 et 6 Pro presque partout, et comme il doit être activé en magasin pour la promotion, vous devrez espérer un réapprovisionnement cette semaine.

Les opérateurs, cependant, peuvent être le meilleur endroit pour rechercher des offres Pixel 6. AT&T vous permettra d’échanger un téléphone éligible jusqu’à 800 $ – même un ancien Galaxy S8+ obtient le plein 800 $ – pour obtenir votre Pixel 6 Pro pour 4 $ par mois. Pour le Pixel 6 standard, vous pouvez l’obtenir à moitié prix, aucun échange n’est requis. Bien sûr, cela a des frais inclus, donc c’est 370 $, pas 300 $, sur le plan de paiement de 36 mois, mais c’est toujours une bonne affaire pour un tout nouveau produit phare de Google, difficile à trouver.

Offres Google Pixel du Cyber ​​Monday : Pixel 4a et 5a

Google Pixel 4a | était de 350 $ maintenant 300 $ chez Best Buy



Économisez 50 $ : Cette offre déborde de valeur, vous offrant le meilleur téléphone économique pour seulement 300 $. Vous obtiendrez un SoC Snapdragon 730G, des performances fluides, 128 Go de stockage et cette légendaire photographie Pixel.

300 $ chez Best Buy

Google Pixel 5a | était 449 $ maintenant 399 $ sur Google Store



Économisez 50 $ : Étant donné qu’il n’y a littéralement qu’un seul endroit pour acheter le Pixel 5a, Google a un marché captif. 50 $ de réduction peut ne pas sembler beaucoup, mais 400 $ pour un téléphone merveilleusement bien équilibré avec de superbes appareils photo, une résistance à l’eau et une longue, longue durée de vie, ce prix est toujours merveilleux.

À partir de 399 $ sur le Google Store

Il existe deux téléphones Pixel de la série A disponibles à l’achat aux États-Unis : le Pixel 4a de la taille d’une pinte de l’été dernier et le Pixel 5a lancé en août exclusivement aux États-Unis et au Japon. Si le Pixel 6 est encore trop cher pour votre budget, ces téléphones peuvent vous faire économiser des centaines tout en offrant l’expérience logicielle Pixel que vous connaissez et aimez.

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G ont tous deux été abandonnés aux États-Unis une fois que le Pixel 5a avec 5G est arrivé, car il avait en grande partie les mêmes spécifications et performances de base, vous offrant l’expérience du produit phare de l’année dernière moins un écran à 90 Hz et une charge sans fil. Le Pixel 5a est actuellement vendu seul sur le Google Store, où il voit sa première remise en dehors des offres groupées avec Google Fi. La disponibilité du 5a est limitée – d’où la raison pour laquelle il n’est vendu que dans deux pays – mais si 599 $ pour le Pixel 6 est trop élevé, le Pixel 5a à 399 $ est une excellente alternative.

L’image n’est pas plus rose pour le Pixel 4a à 349 $, qui est en rupture de stock chez Amazon, Best Buy et le Google Store. Le Barely Blue Pixel 4a peut être trouvé chez B&H avec un délai de livraison de deux semaines, et certains magasins de transporteurs semblent toujours l’avoir en stock, mais ne vous attendez pas à un accord Cyber ​​Monday sur le Pixel 4a en dehors des magasins de transporteurs cette année. Après tout, les détaillants ont très peu de raisons de faire des remises sur un téléphone qu’ils ne peuvent pas garder en stock au prix catalogue.

Offres Google Pixel du Cyber ​​Monday : Pixel Buds

Les Pixel Buds d’origine ont été abandonnés au profit des Pixel Buds A-Series plus abordables et plus fiables, et bien que les remises sur les Pixel Buds 2020 restants le rapprochent du prix de la série A, vous devriez ignorer les Pixel Buds d’origine. J’adore l’ajustement confortable, la durée de vie de la batterie et les commandes gestuelles, mais les problèmes de connexion gâchent complètement l’expérience.

Étant donné que les Pixel Buds A-Series coûtent 100 $, j’attendrais qu’ils tombent en dessous de 70 $ avant de les accrocher. Il existe déjà des offres Samsung Buds 2 qui le ramènent à 100 $ lorsque vous échangez une paire d’écouteurs / écouteurs sans fil fonctionnels, et les Buds 2 ont ANC et un son plus percutant. Les Pixel Buda A-Series sont meilleurs pour ceux qui veulent toujours entendre leur environnement, mais si ANC est un incontournable, vous voudrez rechercher d’autres offres d’écouteurs sans fil Cyber ​​Monday.

Offres Cyber Monday Google Pixel : Pixelbook

Google Pixelbook Go (économisez 50 $)



Il existe de nombreux Chromebooks plus récents, y compris des Chromebooks avec plus de ports et plus de puissance. Cependant, la puissance ne fait pas tout, surtout lorsque le Pixelbook Go fonctionne toujours très bien après deux ans et dispose du meilleur clavier et trackpad sur un Chromebook en 2021.

À partir de 600 $ chez Best Buy À partir de 600 $ sur Amazon

J’ai été très déçu par l’absence d’un nouveau modèle de Pixelbook cette année – le Pixelbook Go est sorti en 2019, après tout – mais hélas, nous ne verrons pas de nouveau Chromebook fabriqué par Google avant 2022. Au moins, le Google Pixelbook Go est toujours l’un des meilleurs Chromebooks avec l’un des meilleurs claviers et ce fond merveilleusement texturé pour plus de stabilité sur vos genoux.

Le Pixelbook Go devrait voir quelques ventes rapides – l’année dernière, Amazon a baissé le modèle de base à 200 $, et il a été vendu en quelques secondes – mais ils se vendront également rapidement, en particulier pour le modèle de base Intel m3. L’écran et la qualité de fabrication de cet ordinateur portable sont excellents, mais gardez à l’esprit qu’ils ont des processeurs Intel de 8e génération, tandis que les Chromebooks de cette année ont la 10e sur la 11e génération et que le Pixelbook Go cesse de recevoir les mises à jour de Chrome OS en juin 2026.

En ce qui concerne le Pixelbook et la Pixel Slate d’origine, les deux sont abandonnés et le Pixelbook OG cesse d’être mis à jour dans 2,5 ans. Chromebook Flex5.

