Offres technologiques pour la maison intelligente du week-end du Black Friday 2021 : haut-parleurs, caméras, robots et plus

Il n’y a jamais de meilleur moment pour plonger dans la maison intelligente que le Black Friday et son proche cousin le Cyber ​​Monday. Traditionnellement, les offres technologiques sur les gadgets pour la maison sont énormes à cette période de l’année, et c’est la seule fois où vous trouverez de vraies affaires sur les équipements de certaines des plus petites entreprises, telles que Eve, Level et Nanoleaf.

Que vous envisagiez de plonger un orteil dans ce shindig domotique avec un haut-parleur intelligent ou peut-être une serrure de porte connectée, ou que vous souhaitiez renforcer une configuration de maison intelligente déjà impressionnante, cela vaut la peine d’investir de l’argent cette saison des vacances.

De plus, si vous souhaitez simplement améliorer votre routine de nettoyage à domicile ou avoir un moyen de vérifier Fido maintenant que vous êtes de retour au travail (l’anxiété de séparation est réelle), c’est le bon moment pour faire une bonne affaire sur les caméras intelligentes , des aspirateurs robots et même une vadrouille intelligente. Voici notre tour d’horizon des meilleures offres sur les équipements pour la maison intelligente que vous pouvez acheter dès maintenant.

Vous recherchez d’autres offres avant le Cyber ​​Monday ? N’oubliez pas de consulter notre résumé mis à jour en permanence de toutes les meilleures offres du Black Friday encore disponibles.

Les produits Wi-Fi maillés d’Eero sont actuellement à 40 % de réduction.Photo de Dan Seifert / The Verge

Offres de routeur Wi-Fi maillé

La base de toute maison intelligente est un bon Wi-Fi, et si vous cherchez à démarrer ou si vous rencontrez des problèmes avec les connexions dans votre maison, un routeur Wi-Fi maillé est la solution.

Pack Google Nest Wifi 3

Un pack Google Nest Wifi 3 est livré avec un routeur et deux points et peut couvrir une maison jusqu’à 5 400 pieds carrés, et les points servent également d’enceintes intelligentes Nest.

Google a réduit son système de réseau maillé Nest Wifi cette semaine. Économisez 100 $ sur un routeur et deux points (maintenant 249 $, régulièrement 349 $), qui servent également d’enceintes intelligentes Google Nest. Vous pouvez actuellement récupérer ces offres chez Walmart, Best Buy et le propre magasin de Google. Lisez notre avis sur Google Nest Wifi.

Obtenez votre caméra Wyze pour presque rien lorsque vous achetez un écran intelligent Google Nest.Image : Wyze

Offres haut-parleurs et thermostats intelligents

Le haut-parleur intelligent Echo Dot de troisième génération d’Amazon peut être acheté sur Amazon pour seulement 20 $ en ce moment avec six mois d’Amazon Music (contre 40 $). C’est beaucoup sur un haut-parleur toujours bon pour contrôler votre maison intelligente. Le dernier Echo Dot avec une horloge est à 25 $ de réduction, pour 35 $ (au lieu de 60 $), vous pouvez également obtenir 25 % de réduction avec un échange. Ou allez sans horloge et obtenez l’Echo Dot pour 30 $, contre 50 $. Ces deux superbes petites enceintes intelligentes peuvent également être livrées avec une ampoule intelligente gratuite, si vous le souhaitez. L’Echo sphérique de quatrième génération avec le hub intégré pour la maison intelligente Zigbee (qu’Amazon s’est également engagé à mettre à niveau vers Matter) est désormais également presque à moitié prix chez Amazon, 59,99 $ contre 99,99 $. Lisez notre revue Echo de quatrième génération. Pour un écran intelligent alimenté par Alexa, le modèle 2019 Show 8 est un favori de Verge et ne coûte que 59,99 $, contre 109,99 $ sur Amazon. Le modèle 2020 Echo Show 8 coûte 89,99 $, contre 129,99 $. Un écran intelligent qui est un excellent compagnon de chevet grâce à son suivi du sommeil, le Google Nest Hub 2e génération est en vente pour 49,99 $, une économie de 50 $, chez Google, Best Buy, Walmart et Target. Si vous pensez vouloir connecter une caméra de sécurité à votre écran intelligent, Wyze propose sa Wyze Cam v3 avec un Google Nest Hub pour 69,99 $ chez Wyze, vous obtenez donc la caméra à 35 $ pour seulement 10 $. Le magnifique thermostat intelligent Nest Learning est à 70 $ de rabais chez Best Buy et Amazon dans quatre finitions et est une excellente option pour la climatisation intelligente avec un côté de style sérieux. C’est également le seul thermostat Nest que vous pouvez acheter directement et qui fonctionne avec l’assistant vocal intelligent d’Amazon Alexa.

La nouvelle Google Nest Cam avec projecteur est à 50 $ de rabais.Photo de Jennifer Tuohy / The Verge

Offres sur les caméras de sécurité intelligentes et les systèmes de sécurité

La sonnette vidéo Ring la moins chère, Ring Video Doorbell Wired, devient encore moins chère avec un prix réduit de 18 $ à 41,99 $ sur Amazon. De plus, vous pouvez obtenir gratuitement un haut-parleur intelligent Echo Dot avec cet ensemble. Le Ring Wired utilise le câblage de sonnette existant et fonctionne sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Pour une option alimentée par batterie, la nouvelle sonnette vidéo Blink ne coûte que 34,99 $ sur Amazon, une économie de 10 $, et elle peut également être câblée si vous préférez. La minuscule caméra Blink Mini se vend à un prix encore plus bas. À seulement 20 $ sur Amazon en ce moment, contre 34,99 $, il s’agit de la caméra de sécurité intelligente d’intérieur la moins chère que vous puissiez acheter dès maintenant. Pour la surveillance extérieure, la très bonne Nest Cam de Google avec projecteur est à 50 $ (229,99 $ au lieu de 279,99 $), et cette offre peut être trouvée chez Best Buy. Vous voudrez vous assurer que vous pouvez d’abord le monter sur le côté de votre maison, car il est assez difficile à installer sous l’avant-toit. Lisez notre critique de cette caméra projecteur. En parlant de Google, l’ancienne Nest Doorbell câblée est à 80 $ de rabais chez Google, Walmart, Best Buy et Target, ce qui fait chuter le prix à 149 $. C’est toujours l’une des meilleures sonnettes intelligentes, malgré son âge. Un nouveau modèle arrive en 2022, mais c’est un excellent prix sur un produit de longue date de Google.

Caméra intelligente Ecobee

Petite mais puissante, cette caméra de sécurité intérieure peut être une caméra de sécurité ou un moniteur pour bébé et grâce à un large champ de vision de 180 degrés, elle peut pivoter et s’incliner pour prendre toute votre pièce.

La super petite Abode Cam 2 d’Abode, une caméra intérieure / extérieure qui fonctionne avec ou sans système Abode, coûte 24,95 $ chez Abode et Amazon. Si vous souhaitez également ajouter un système de sécurité, Abode propose un excellent forfait exclusivement sur son site Web pour 299 $, une économie de 300 $. Il comprend Abode Cam 2, la passerelle de sécurité, un clavier, deux capteurs de porte, un détecteur de mouvement, une télécommande, et un Echo Show 5, avec possibilité de monitoring professionnel. Une autre offre de sécurité intelligente est l’Ecobee SmartCamera avec commande vocale pour 69,99 $ (habituellement 99,99 $). Cette caméra intérieure polyvalente fonctionne avec Alexa, Google et HomeKit. Associez-le aux SmartSensors d’Ecobee (59,99 $ pour deux, 20 $ de rabais) et au SmartThermostat d’Ecobee (maintenant 50 $ de rabais à 199 $), et il peut s’agir d’un système de sécurité domestique professionnel ou auto-surveillé qui s’éteint automatiquement lorsqu’il voit quelqu’un qu’il reconnaît. Trouvez les offres sur Ecobee.com, Amazon et Best Buy jusqu’au mercredi 1er décembre. Ring propose de nombreuses remises sur son excellent système de sécurité domestique de deuxième génération, qui est l’un des rares systèmes à s’intégrer à un large éventail de caméras de sécurité, y compris les sonnettes vidéo, les caméras intérieures et les caméras extérieures (avec ou sans projecteurs) de Ring. et projecteurs). Vous pouvez obtenir le kit de base de cinq pièces à 80 $ (119 $ au lieu de 199 $) et le kit de huit pièces à 100 $ (149,99 $ au lieu de 249,99 $) jusqu’au 29 novembre chez Ring et Amazon. Ring propose également une surveillance professionnelle. La version la plus récente, le Ring Alarm Pro qui comprend un routeur Wi-Fi Eero, un stockage local de vidéo et une sauvegarde LTE 24h/24 et 7j/7 pour votre connexion Internet, coûte 299,99 $ pour un kit de huit pièces bien qu’il ne fasse pas partie des vacances de Ring. vendre.

La gamme de serrures intelligentes invisibles de Level est rarement en vente.Photo de Dan Seifert / The Verge

Serrures intelligentes et offres d’éclairage

Si vous cherchez à améliorer votre serrure de porte, le Level Lock est une très bonne solution, généralement très coûteuse. L’édition Level Lock Touch est actuellement en vente pour 233 $ sur Amazon, une économie de 96 $, qui permet l’ouverture tactile, l’accès avec une carte-clé, ainsi que le contrôle des applications, de la voix et des touches normales. Si vous ne voulez pas l’option tactile, le verrou de niveau régulier est à 187 $ (à partir de 249 $) chez Amazon, et si vous souhaitez conserver votre verrou existant, le boulon qui remplace simplement le fonctionnement interne de votre pêne dormant, est de 149 $ à Amazon (50 $ de rabais). Les offres sont disponibles chez Best Buy et Level, bien qu’Amazon propose les meilleurs prix. Lisez notre critique du Level Lock and Bolt. Le kit de démarrage pour gradateur d’éclairage intelligent sans fil Lutron Caséta, rarement à prix réduit, est en vente chez Best Buy et Amazon pour 20 $ de réduction, jusqu’à 79,99 $ contre 99,99 $ pour un interrupteur mural et une télécommande, plus un hub Lutron.

Aurore de Lutron

Ce gradateur Lutron Aurora fonctionne exclusivement avec les lumières Philips Hue et se connecte sans fil à un système Hue pour atténuer, allumer et éteindre et changer de scène avec une simple pression. Il est installé au-dessus d’un interrupteur à bascule ordinaire.

Vous pouvez vous procurer le gradateur d’ampoule intelligent Lutron Aurora extrêmement utile pour les ampoules intelligentes Philips Hue sur Amazon et Best Buy pour 10 $ de réduction, maintenant 29,99 $. Cela s’ajoute à un interrupteur à bascule traditionnel pour empêcher les gens de couper l’alimentation de vos ampoules intelligentes, tout en offrant un moyen physique d’allumer et d’éteindre les ampoules et de les assombrir sans avoir à utiliser une application. L’excellent système d’éclairage intelligent Philips Hue connaît également de bonnes affaires, notamment 50 $ de réduction sur un kit de démarrage LED White & Color Ambiance A19 chez Best Buy, (140 $ au lieu de 190 $). Si vous souhaitez ignorer le hub, vous pouvez obtenir un pack de trois ampoules Bluetooth à changement de couleur pour 100 $, contre 134,99 $, également chez Best Buy.

Kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance A19 LED

La société d’éclairage intelligent d’origine, Philips Hue, offre toujours certaines des meilleures fonctionnalités et intégrations pour tous ceux qui cherchent à ajouter de la couleur à leur maison. Ce kit de démarrage comprend un pont Hue, trois ampoules A19 et un gradateur mural pour ceux qui préfèrent les commandes physiques.

L’une des meilleures offres Philips Hue aujourd’hui est le kit de démarrage Light Strip, qui ne coûte actuellement que 50 $ sur Amazon. C’est une économie de 60 $ sur le prix régulier d’une bande LED de 80 pouces qui peut ajouter une lumière d’accentuation aux couleurs changeantes n’importe où chez vous. Brilliant offre un gradateur Brilliant gratuit d’une valeur de 69,99 $ lorsque vous achetez l’un de ses interrupteurs d’éclairage tout-en-un / contrôleurs de maison intelligente sur Amazon. Les interrupteurs Brilliant peuvent sembler chers pour un interrupteur d’éclairage, mais servent également de contrôleurs pour toute la maison, vous permettant de contrôler l’éclairage, la musique, les appareils photo, les serrures et les scènes compatibles directement depuis l’interrupteur. Les interrupteurs Brilliant sont disponibles en une, deux, trois ou quatre configurations à partir de 399 $ et jusqu’à 549 $, et le gradateur gratuit et compatible ajoute un contrôle d’éclairage intelligent à un circuit de lumières.

L’aspirateur et la vadrouille Roborock S7 voient leurs premiers rabais cette semaine de magasinage du Black Friday.Image: Roborock

Offres d’aspirateurs robots intelligents

Ce premier contrat sur le robot aspirateur-serpillière-en-un phare de Roborock est en cours jusqu’au 29 novembre. Le Roborock S7 est un robot hybride laveur et aspirateur qui est assez intelligent pour soulever sa serpillère lorsqu’il rencontre un tapis, afin qu’il puisse nettoyer toutes vos surfaces. Le S7 coûte maintenant 454,99 $ (habituellement 649,99 $), soit une remise de 195 $, sur Amazon. Le Roborock S7+, le bot et une station d’accueil à vidange automatique, est également en vente avec une remise de 30 % de 229,49 $, ce qui le ramène à 719,99 $ (habituellement 949,48 $) sur Amazon. Assurez-vous de vérifier le code du coupon pour obtenir la remise complète.

Pack Roomba i3+ et Brava Jet m6

Ce combo de robots va aspirer, se vider puis envoyer son copain serpillière pour faire briller vos sols. La gamme Roomba fonctionne également avec le contrôle vocal et d’application Alexa.

La saison des vacances est le moment de passer au nettoyage automatisé de toute la maison, et le robot aspirateur Roomba i3 Plus d’iRobot avec base à vidange automatique et un ensemble de vadrouilles Braava Jet m6 est une bonne affaire à 585 $ (habituellement 850 $) chez Best Buy. Vous pouvez également acheter le Roomba i3 Plus avec Clean Base seul pour 399 $, régulièrement 599 $. Si vous avez évité les aspirateurs robots parce que vous ne voulez pas ranger chaque fois que vous en exécutez un (la lutte contre l’encombrement des câbles est réelle) ou vider le petit bac – jamais – le Jet Bot AI Plus de Samsung avec la station de nettoyage automatique est maintenant 999,99 $, contre 1 299 $. Son IA fait un bon travail pour éviter tout ce que vous placez sur son chemin et vous pouvez saisir cet accord sur Samsung.com jusqu’au 1er décembre.

Correction, 23 novembre 12h16 : Le Samsung Jet Bot AI Plus se vend à 999,99 $, et non à 99,99 $ comme l’indiquait une version antérieure de cet article. Nous regrettons l’erreur.