Offres télévisées du Black Friday : toutes les meilleures offres télévisées que nous nous attendons à voir

Les offres Black Friday TV valent toujours la peine d’être consultées. Que vous recherchiez un énorme nouveau téléviseur 8K ou un téléviseur 4K de taille normale mais de haute qualité, il devrait y avoir quelque chose pour vous le Black Friday. Nous nous attendons à une vaste gamme d’excellentes offres le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Cela signifie que c’est peut-être le meilleur moment de l’année pour vous procurer un nouveau téléviseur.

Cette année, le Black Friday tombe le 26 novembre, il faudra donc un certain temps avant que nous commencions à voir les véritables offres du Black Friday. Cependant, nous nous attendons à voir une tonne d’offres Black Friday TV, notamment de la part de Samsung, Vizio, LG, Hisense, etc. Ces offres devraient être disponibles auprès de toutes sortes de détaillants, y compris Amazon, Best Buy et Walmart.

Il y a un certain nombre de choses à considérer lorsque vous achetez un nouveau téléviseur. Pour commencer, vous devrez réfléchir à la taille du téléviseur que vous souhaitez. De nos jours, les téléviseurs vont d’environ 40 pouces à plus de 70 pouces, mais les tailles les plus courantes sont de 55 et 65 pouces. Vous devrez également réfléchir au système d’exploitation que vous souhaitez et aux types d’entrées proposés.

Nous mettrons régulièrement à jour ce guide à mesure que nous nous rapprochons du grand événement Black Friday. Et, si vous ne voulez pas attendre jusqu’en novembre, nous veillerons à ce qu’il y ait beaucoup d’offres télévisées intéressantes à découvrir en attendant.

Comment obtenir les meilleures offres Black Friday TV

L’achat d’un nouveau téléviseur peut être un peu intimidant. Après tout, la plupart des gens gardent leur téléviseur pendant des années et, par conséquent, vous voulez vous assurer d’obtenir un téléviseur solide à un prix raisonnable. Nous n’inclurons que les téléviseurs que nous pensons être une bonne affaire dans ce guide.

Pour vous assurer d’obtenir un téléviseur solide, assurez-vous toujours qu’il provient d’une marque réputée. Cela inclut Samsung, LG et Vizio, mais de nos jours, des entreprises comme Hisense et TCL fabriquent de superbes téléviseurs à un prix avantageux. En fait, si vous voyez un accord de télévision d’une entreprise comme celle-ci, c’est probablement un bon – compte tenu du fait que leurs téléviseurs sont déjà disponibles à des prix solides.

Offres télévisées Black Friday vs Cyber ​​Monday

Alors, quoi de mieux – les offres Black Friday TV ou les offres Cyber ​​Monday TV ? En réalité, c’est difficile à dire – les deux jours offriront d’excellentes offres télévisées.

Le Cyber ​​Monday tombe le 29 novembre de cette année. De manière générale, les offres Cyber ​​Monday peuvent être utilisées en ligne, qu’elles proviennent d’Amazon, de Best Buy ou de Walmart. Traditionnellement, le Black Friday a été le meilleur moyen d’obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday a été meilleur pour les offres en ligne. De nos jours, cependant, cela change un peu. De nos jours, le Black Friday propose également d’excellentes offres en ligne, ce qui signifie essentiellement que du Black Friday au Cyber ​​Monday, vous obtiendrez des offres de plusieurs jours.

Si vous trouvez une bonne affaire télévisée le Black Friday, nous vous recommandons d’appuyer sur la gâchette. Il n’y a aucune garantie que vous trouverez une offre aussi bonne ou même conclue le Cyber ​​Monday. Mais Cyber ​​Monday peut, heureusement, servir de bonne sauvegarde.

La meilleure façon de s’assurer que vous pouvez obtenir une bonne affaire si l’une d’elles apparaît est de faire une liste de produits que vous pourriez souhaiter. Si l’un de ces produits bénéficie d’une remise le Black Friday, appuyez sur la gâchette et achetez-le. Sinon, vous pouvez attendre jusqu’au Cyber ​​Monday. Il est tout à fait possible que vous ne trouviez pas de réduction du tout, mais c’est juste une chose à laquelle il faut se préparer.

Offres télévisées du Black Friday de l’année dernière

L’année dernière, le Black Friday a été un excellent moyen d’obtenir une bonne affaire télévisée. En 2020, nous avons vu d’excellentes offres d’Amazon, Walmart et Best Buy. En particulier, les téléviseurs 4K de TCL ont bénéficié de remises importantes, tout comme les téléviseurs 4K de Vizio. Nous avons également vu des remises sur des téléviseurs comme Samsung et LG, mais les remises les plus importantes semblaient concerner les modèles les plus chers.

Au cours des dernières années, les téléviseurs moins chers n’ont cessé de s’améliorer. Au cours des derniers mois, TCL, Hisense et bien d’autres ont lancé d’incroyables téléviseurs de milieu de gamme qui offrent 90% des fonctionnalités que vous attendez d’un téléviseur, à un prix beaucoup plus bas.

Les meilleures offres TV du moment

Vous ne pouvez pas attendre le Black Friday ? Il existe des offres exceptionnelles pour le Black Friday dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Téléviseur Toshiba 43 pouces 43C350KU C350

Prix: 349,99 $

Acheter maintenant

Téléviseur de 55 pouces 55F301NA22 F30 d’Insignia

Prix: 459,99 $

Acheter maintenant

Téléviseur Samsung 55 pouces Neo QLED QN90A

Prix: 1 547,99 $

Vous économisez : 252,00 $ (14 %)

Acheter maintenant

Téléviseur Samsung 55 pouces Neo QLED QN85A

Prix: 1 497,99 $

Vous économisez : 102,00 $ (6%)

Acheter maintenant

Téléviseur 65 pouces Insignia NS-65DF710NA21

Prix: 649,99 $

Vous économisez : 50,00 $ (7%)

Acheter maintenant

Téléviseur Sony X80J 75 pouces

Prix: 1 398,00 $

Vous économisez : 101,99 $ (7%)

Acheter maintenant

Téléviseur Samsung 55 pouces Neo QLED QN85A

Prix: 1 897,99 $

Vous économisez : 302,00 $ (14 %)

Acheter maintenant

Téléviseur OLED Sony A8H 65 pouces

Prix: 2 280,30 $

Vous économisez : 219,69 $ (9%)

Acheter maintenant

