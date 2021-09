Offres TV 4K Septembre 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day 2021 est révolu depuis longtemps, bien sûr. Si vous suivez les offres ., vous avez sans aucun doute trouvé des offres spectaculaires sur toutes sortes de téléviseurs intelligents. Malheureusement, ces offres meurtrières sur les téléviseurs à grand écran sont terminées. Dans cet esprit, il peut sembler idiot d’acheter un nouveau téléviseur dès maintenant auprès d’Amazon. C’est certainement une bonne logique, mais il y a quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas. Il est vrai que Prime Day est terminé et il est également vrai que les offres Prime Day TV d’Amazon sont terminées. Mais c’est d’Amazon dont nous parlons, les amis. Il va sans dire qu’il y a nouvelles offres TV sur le site en ce moment. Et en plus, certains d’entre eux sont encore plus impressionnants que les offres télévisées les plus populaires de Prime Day ! Cela inclut la meilleure vente de télévision sur Amazon, qui va vous époustoufler.

De plus, nous ne parlons pas ici de n’importe quel téléviseur intelligent. Amazon propose aujourd’hui des remises sur les téléviseurs Roku avec l’interface utilisateur bien-aimée de Roku intégrée. Cela signifie que vous obtenez la meilleure plate-forme multimédia en streaming disponible directement sur votre téléviseur. Vous n’aurez pas besoin d’acheter un décodeur ou un dongle séparé !

TV TCL 40″ et barre de son Alto 6 Prix catalogue :429,98 $ Prix : 320,08 $ Vous économisez : 109,90 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure vente de télévision sur Amazon aujourd’hui

Meilleures ventes et offres de télévision de septembre 2021 Source de l’image: TCL/Amazon

L’offre la plus chaude que vous trouverez sur Amazon en ce moment est sur le Ensemble TV TCL 40 pouces et barre de son Alto 6, qui est en vente pour moins de 320 $. Vous pourriez penser que c’est une faute de frappe, mais nous pouvons vous assurer que ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un fantastique téléviseur HD intelligent de 40 pouces avec le logiciel bien-aimé de Roku intégré. En plus de cela, vous obtenez une barre de son de 80 $ que nos lecteurs adorent.

Tout cela pour seulement 320 $. C’est une affaire folle !

TCL 40S325 Roku TV & Alto 6 faits en bref

Ce téléviseur intelligent TCL Roku de premier ordre dispose d’une résolution Full HD 1080p et d’un superbe écran de 40 pouces Fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal facile Trouvez des films, changez de chaîne, lancez des applications et plus encore en utilisant uniquement votre voix ! Le logiciel Roku intégré vous donne un accès instantané à plus de 5 000 canaux et applications de streaming Le panneau LED à éclairage direct offre une excellente qualité d’image et un taux de rafraîchissement de 60 Hz Entrées : 3 HDMI, 1 USB, RF, composite, prise casque, sortie audio optique La barre de son TCL Alto 6 est dotée d’un décodage Dolby Digital pour une clarté sonore maximale Profitez d’un son surround virtuel qui remplit la pièce La connectivité Bluetooth vous permet de diffuser de la musique et des podcasts depuis votre téléphone ou votre tablette Un son fort et clair dans un design compact Entrées : HDMI, USB, AUX, optique, ou connexions Bluetooth

Plus d’offres TV intéressantes

Nous pourrions passer des heures à vous dire à quel point cet élégant téléviseur TCL Roku est impressionnant. Mais il y a un chiffre qui fait probablement un meilleur travail que nous ne le pourrions jamais : 47 000. Vous vous demandez quelle est la signification de ce nombre ? Nous sommes heureux que vous ayez demandé. Ce téléviseur Roku génial a un énorme 47 000 + 5 étoiles sur Amazon. Si cela ne donne pas une image parfaite de la valeur que vous obtenez de cet accord, rien ne le fera.

La résolution 1080p peut ne pas vous suffire, ce qui signifie que vous voudrez passer à la 4K. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi beaucoup d’offres pour vous. Vérifiez certainement ceci Téléviseur intelligent Roku 4K TCL de 43 pouces. C’est un modèle le plus vendu avec plus de 9 000 notes 5 étoiles, et il ne coûte que 318 $ environ. Chaque fois qu’il y a une remise, bien sûr, c’est toujours l’une des meilleures ventes de téléviseurs.

Le seul problème avec ces accords est qu’ils sont tous les deux des risques de liquidation. C’est particulièrement vrai maintenant que nous avons laissé le chat sortir du sac, alors dépêchez-vous et prenez-en un pendant que vous le pouvez encore. Ou, si vous préférez l’interface Fire TV d’Amazon par opposition à Roku, il existe une autre affaire fantastique disponible. Vous pouvez accrocher un Téléviseur intelligent 4K Fire de 50 pouces de Toshiba pour seulement 349,99 $. C’est une énorme remise de 80 $ sur un modèle le plus vendu ! Les version 55 pouces a également une remise massive en ce moment.

Meilleures offres Fire TV et Roku TV

Que vous préfériez la plate-forme multimédia en streaming Roku ou le logiciel et l’interface Fire TV d’Amazon, vous disposez d’une option fantastique pour l’un ou l’autre. Cela dit, il est indéniable que le Ensemble Roku TV et barre de son est la meilleure offre de télévision sur Amazon en ce moment. Vous pouvez également consulter les liens vers plus des meilleures ventes de téléviseurs ci-dessous.

Meilleures offres de télévision 4K et offres de télévision FHD

Si vous ne voulez pas de logiciel Fire TV ou Roku intégré, il y a encore de nombreuses offres que vous devez vérifier. Par exemple, j’utilise moi-même une Apple TV, donc je n’ai besoin d’aucune autre plate-forme de télévision intelligente sur mon téléviseur. Découvrez ces offres incroyables sur les modèles de téléviseurs 4K les mieux notés.

