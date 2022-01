Offres Ulta Skincare à partir de 13 $ : Josie Maran, Cover FX et plus

Parfois, il vaut mieux rester simple. Cette bouteille contient un ingrédient, l’huile d’argan pure et biologique de la plus haute qualité, pressée à froid. Cette huile est une véritable nécessité car c’est un excellent produit multi-tâches que vous pouvez utiliser de la tête aux pieds.

Appliquez sur vos cheveux pour traiter les pointes fourchues et minimiser les mèches rebelles. Mettez-le sur vos ongles pour conditionner les cuticules. Pressez-le sur la peau sèche pour hydrater, raffermir et nourrir. Vous l’utiliserez tous les jours plusieurs fois par jour. Autant en avoir deux s’ils sont à moitié prix.

« Je l’utilise sur mes mains et mes ongles. J’ai la peau très sèche et l’eczéma et il pénètre vraiment et aide à hydrater, là où les autres hydratants ne semblent pas fonctionner », a expliqué un acheteur d’Ulta.

Un autre a fait l’éloge de l’huile, disant qu’elle « a sauvé mes cheveux », précisant: « J’ai des cheveux longs et épais qui ont été frits par une mauvaise expérience en salon. J’en ai été assez dévasté, car ils étaient si sains avant et maintenant de cassures et de sécheresse. En plus d’un shampooing et d’un revitalisant réparateurs, j’ai commencé à ajouter cette huile sur les pointes et WOW. Tellement soyeux et doux ! Je pourrais pleurer. Cela me permettra de traverser le processus de croissance beaucoup plus facilement. «