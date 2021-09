Offres : un aperçu des ventes d’iPhone 13 proposées par AT&T, Verizon, T-Mobile, Best Buy, etc.

Les précommandes de l’iPhone 13, de l’‌iPhone 13‌ mini, de l’iPhone 13 Pro et de l’‌iPhone 13 Pro‌ Max ont été mises en ligne sur Apple.com plus tôt dans la journée, et vous pouvez désormais également précommander les derniers smartphones Apple auprès de nombreux opérateurs et détaillants aux États-Unis. Les opérateurs proposent généralement de nombreuses offres et bonus pour commander via eux au lieu d’Apple, et ce n’est pas différent pour le lancement de l’‌iPhone 13‌.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

AT&T

Chez AT&T, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur un nouvel iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, si vous achetez le nouvel appareil dans le cadre d’un accord de versement éligible, payez des frais d’activation/mise à niveau de 30 $ et échangez un smartphone éligible.

Pour obtenir le maximum de 1 000 $ sur le nouvel iPhone, vous devrez échanger un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max ou XS Max. Quelques appareils Android sont également éligibles, et tous doivent être en bon état de fonctionnement.

Si vous échangez un iPhone‌ X, XR ou XS, vous obtiendrez un crédit de 700 $ à mettre sur le iPhone 13 Pro‌, et un ‌iPhone‌ 7, 7 Plus, SE, 8 ou 8 Plus vous obtiendrez un crédit de 350 $. Les crédits commencent dans les trois cycles de facturation après la fin de l’échange.

Les acheteurs doivent noter que cette offre n’est pas un programme de mise à niveau précoce et que l’appareil d’échange ne peut pas faire partie d’un plan de versement existant sur AT&T. Pour les clients existants qui souhaitent mettre à niveau leur ‌iPhone‌, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ de réduction sur iPhone 13‌ ou ‌iPhone 13 Pro‌.

T-Mobile/Sprint

T-Mobile a introduit cette année une nouvelle offre “Forever Upgrade”, permettant aux utilisateurs d’obtenir des remises continues sur les nouveaux iPhones tous les deux ans. Plus précisément, si vous échangez un smartphone éligible, vous obtiendrez jusqu’à 1 000 $ de réduction sur ‌iPhone 13‌ ou 13 Pro sur les forfaits Magenta MAX ou Sprint MAX.

Ensuite, dans deux ans, vous pouvez obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur le dernier ‌iPhone‌ et tous les deux ans par la suite. T-Mobile indique que les clients pourront accéder à ce crédit de 800 $ tous les deux ans “pour toujours”.

De plus, si vous êtes sur un autre forfait T-Mobile, vous pouvez obtenir jusqu’à la moitié de l’iPhone 13 Pro‌ via 30 crédits de facture mensuels, ou jusqu’à 500 $ de réduction sur l’‌iPhone 13‌. Ces deux offres nécessitent un échange éligible.

Vous pouvez également acheter un ‌iPhone 13‌ ou iPhone 12 et en obtenir un deuxième gratuitement (jusqu’à 800 $ de crédit) avec 30 crédits de facture mensuels. Cela vous oblige à ajouter une ligne admissible sur n’importe quel plan T-Mobile.

Verizon

Chez Verizon, les clients actuels et nouveaux peuvent obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur la gamme iPhone 13 avec certaines offres d’échange et sur certains forfaits illimités. Si vous passez à Verizon, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ pour couvrir les frais de changement, pour un total de 1 300 $ de réduction sur les nouveaux modèles.

Si vous achetez un iPhone 13‌ sur un plan de paiement d’appareil Verizon, vous pouvez obtenir jusqu’à 250 $ sur certains iPads ou 150 $ sur certaines montres Apple. Apple Music est également inclus dans le forfait Get More Unlimited, tandis que tous les autres forfaits offrent six mois d'”Apple Music” sans frais.

Visible

Visible n’aura pas les iPhone 13‌ et iPhone 13 Pro‌ disponibles à la commande avant le jour du lancement le 24 septembre. Mais une fois qu’ils le feront, si vous transférez votre numéro vers Visible et achetez un iPhone 13‌, vous obtiendrez une carte-cadeau numérique de 200 $ et un HomePod mini gratuit.

Meilleur achat

En plus des transporteurs, quelques détaillants ont également ouvert des précommandes sur les iPhone 13‌ et ‌iPhone 13 Pro‌. À partir de Best Buy, vous pouvez économiser jusqu’à 720 $ sur ‌iPhone 13‌ et jusqu’à 1 000 $ sur ‌iPhone 13 Pro‌.

L’offre ‌iPhone 13‌ nécessite l’activation et l’échange qualifiés d’un iPhone‌ 8 ou plus récent, tandis que l’offre ‌iPhone 13 Pro‌ nécessite l’activation et l’échange qualifiés d’un iPhone 11‌ ou plus récent. Ces offres se dérouleront jusqu’au 23 septembre et vous devrez échanger votre ancien ‌iPhone‌ dans un magasin Best Buy pour voir l’offre.

Walmart

Chez Walmart, vous pouvez obtenir 100 $ de réduction sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. Cette offre est valable uniquement sur les achats effectués avec des plans de versements valides. Le détaillant a également jusqu’à 1 000 $ de réduction sur les nouveaux iPhones avec des échanges éligibles sur les opérateurs participants. Cliquez ici pour plus de détails sur les offres de Walmart.