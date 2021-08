Offres: Verizon a une nouvelle télécommande Siri pour 49,97 $ (9 $ de rabais), Apple Pencil 2 pour 103,99 $, et plus

in

Le mois dernier, nous avons suivi une paire de remises sur quelques accessoires Apple proposés par Verizon, notamment l’Apple Pencil 2 et le clavier magique iPad Pro 11 pouces 2021. Ces deux ventes sont toujours en cours sur Verizon en août, en plus d’une remise de retour sur la nouvelle télécommande Siri.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Verizon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

À partir de la télécommande Siri, Verizon propose la nouvelle version de l’accessoire Apple TV pour 49,97 $, en baisse de 59,00 $. Cette vente est apparue pour la première fois en mai, mais elle n’avait pas refait surface jusqu’à présent. Si vous cherchez à acheter la nouvelle télécommande Siri en tant que module complémentaire à un ancien modèle Apple TV 4K, c’est probablement le meilleur prix que nous suivrons sur cet accessoire en 2021.

De nombreux changements ont été apportés à la nouvelle télécommande Siri, qui comprend désormais un corps en aluminium monobloc, un pavé tactile tactile avec une navigation à cinq directions et des boutons réarrangés. Le clickpad prend également en charge les gestes tactiles, la bague extérieure prenant en charge un geste de « jogging » circulaire qui, selon Apple, vous aidera à trouver l’endroit exact que vous recherchez dans une vidéo.

En passant à l’Apple Pencil 2, vous pouvez obtenir cet accessoire pour 103,99 $, en baisse de 129,00 $. Cette vente ne nécessite aucun code promo, et Verizon offre une livraison gratuite en deux jours pour la plupart des commandes passées aux États-Unis.

Il s’agit du deuxième meilleur prix pour l’Apple Pencil 2, et il correspond au meilleur prix précédent observé sur l’accessoire plus tôt en 2021. Bien que l’Apple Pencil 2 soit tombé à environ 99,00 $ dans le passé, cette offre est extrêmement rare et La vente actuelle de Verizon est certainement un choix solide si vous êtes à la recherche de l’Apple Pencil 2.

Troisièmement, le clavier magique iPad Pro 11 pouces 2021 est au prix de 239,19 $, contre 299,00 $. Il s’agit de la première remise en espèces sur la version blanche du clavier magique de 11 pouces que nous avons suivie, mais nous avons déjà vu le modèle noir descendre à environ 199 $ auparavant.

Le Magic Keyboard de 11 pouces a été lancé pour la première fois en noir au début de 2020, et Apple a suivi cette version avec une finition blanche plus tôt ce printemps. Les deux couleurs sont en vente aujourd’hui sur Verizon, et tout comme l’offre Apple Pencil 2, vous n’aurez besoin d’aucun code promo pour voir ces économies.

Le Magic Keyboard dispose d’un trackpad intégré et d’une conception en porte-à-faux flottante pour plusieurs options d’angle de vision. Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.