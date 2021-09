Offres: Walmart réduit le nouvel iPad Wi-Fi 64 Go d’Apple au prix bas de 299,00 $ (30 $ de rabais)

Offres: Amazon réduit le nouvel iPad Wi-Fi de 32 Go à 299 $ (30 $ de rabais)

Amazon propose le nouvel iPad Wi-Fi 32 Go de 10,2 pouces pour 299,00 $, contre 329,00 $ en gris sidéral, argent et or. Il s’agit d’un match de l’offre en cours de Walmart sur le même modèle d’iPad, qui a été introduite le jour du lancement de la tablette vendredi dernier. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui aide…