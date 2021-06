Offres WWDC: iMac M1 24 pouces 127 $ de réduction + Apple Watch 125 $

Une nouvelle semaine est maintenant en cours et marquée par une série d’accords WWDC. Notamment, le nouvel iMac M1 de 24 pouces est désormais à 127 $, ainsi que diverses offres Apple Watch à partir de 125 $ seulement. De plus, Anker propose une nouvelle collection d’accessoires pour iPhone à partir de 9 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les meilleures offres de la WWDC incluent l’iMac M1 d’Apple à 127 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’iMac Apple 24 pouces M1 pour 1 259 $. Correspondant au plus bas historique d’Amazon, cette offre est toujours l’une des premières remises globales sur les dernières d’Apple et ne baisse le prix chez ce détaillant que pour la troisième fois. Les acheteurs d’Expercom, un détaillant agréé Apple, pourront prendre jusqu’à 127 $ de rabais également une sélection de modèles haut de gamme.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge l’audio spatial. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Les offres Apple Watch commencent à seulement 125 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection de modèles Apple Watch reconditionnés certifiés à partir de 125 $. En tête d’affiche, l’Apple Watch Series 5 44 mm GPS pour 270 $. Atteignant normalement 429 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix de l’année, car l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour se situer à moins de 10 $ du plus bas historique. Le modèle GPS 40 mm est également en vente pour 250 $, contre 399 $.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable, accentué par la vente d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe une conception étanche pour compléter l’ensemble. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Anker lance la vente d’accessoires iPhone WWDC à partir de 9 $

Anker démarre la semaine aujourd’hui en lançant une nouvelle vente WWDC via sa vitrine officielle Amazon, en proposant une sélection d’accessoires de charge et plus encore. Parmi toutes les remises, notre premier choix est le chargeur 2 en 1 Anker PowerWave+ Pad pour 24 $. Atteignant normalement 28 $, l’offre d’aujourd’hui marque l’une des premières remises notables de l’année et est la plus basse que nous ayons vue depuis la saison des vacances. Doté d’un emplacement pour ancrer votre iPhone et votre Apple Watch, le PowerWave+ Pad d’Anker arrive comme une mise à niveau notable de la table de chevet ou du bureau. Outre son chargeur Qi de 10 W qui peut également fournir 7,5 W aux iPhones, il y a un espace pour votre chargeur Apple Watch pour une configuration simplifiée.

