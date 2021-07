Offres Xbox Black Friday – À quoi s’attendre en 2021

Que vous recherchiez une opportunité de vous procurer les derniers jeux Xbox à bas prix ou de vous procurer un pack Xbox Series S, le prochain grand événement de vente est le Black Friday 2021. Voici toutes les offres Xbox Black Friday que nous attendons de ce année.

Curieux de savoir à quoi ressembleront les ventes du Black Friday pour les autres consoles ? Assurez-vous de consulter nos offres Nintendo Switch Black Friday et PS5 Black Friday.

La vente du Black Friday de cette année a lieu le vendredi 26 novembre, mais vous pourrez profiter de nombreuses offres Xbox Black Friday avant cette date.

De nombreux détaillants au Royaume-Uni et aux États-Unis annoncent leurs promotions Black Friday avant le grand jour, mais certains détaillants mettent en ligne leurs offres Black Friday dès octobre.

L’année dernière, Best Buy a lancé ses promotions Black Friday au cours de la dernière semaine d’octobre, qui comprenaient des offres Xbox telles que Borderlands 3 pour 9,99 $, Grand Theft Auto V: Premium Edition pour 12,99 $ et Ghost Recon: Breakpoint pour 9,99 $.

Y aura-t-il des offres Xbox Series X pour le Black Friday 2021 ?

Les offres Xbox du Black Friday de l’année dernière ont été un peu plus lentes que prévu, et les offres Xbox du Prime Day 2021 ne nous ont pas tellement excités – bien qu’Amazon ait réapprovisionné la Xbox Series X qui a réussi à rester en direct pendant 40 minutes entières !

Comme prévu, il n’y avait pas d’offres Xbox Series X ou Xbox Series S étant donné la demande pour les deux consoles, bien que la Xbox One X et la Xbox One S aient obtenu des remises modestes pour aider à déplacer certaines unités des consoles de dernière génération.

La Xbox Series X est toujours en rupture de stock chez la plupart des détaillants au moment de la rédaction, et bien que les problèmes de stock autour de la console commencent lentement à s’atténuer, nous ne nous attendons pas à voir des offres majeures sur la Xbox Series X dans le Vente Black Friday 2021 car elle est toujours très demandée.

La Xbox Series S est cependant beaucoup plus facile à obtenir, et nous ne serions pas surpris de voir Xbox inciter les achats avec l’ajout d’un abonnement gratuit Game Pass Ultimate ou quelque chose de similaire pour créer des packs Xbox Series S.

Offres de jeux Xbox Black Friday

Soyons honnêtes : la plupart des jeux auxquels vous voudriez jouer sont inclus dans un abonnement Game Pass Ultimate, et avec de nombreux futurs titres tels que Halo Infinite, Starfield et Back 4 Blood disponibles au lancement pour les abonnés, vous ‘ Je veux souscrire un abonnement (si vous n’en avez pas déjà un). Vous pouvez vous procurer un abonnement Game Pass Ultimate bon marché ici.

Cela dit, il existe encore de nombreux excellents titres tiers qui pourraient ne jamais faire partie de la gamme Game Pass, et il y aura toujours une demande pour des titres physiques.

En utilisant les offres Xbox Black Friday de l’année dernière et la dernière vente Prime Day comme référence de ce à quoi s’attendre du Black Friday 2021, il est probable que nous verrons une autre vente exceptionnelle sur le magasin Microsoft poussant les titres Game Pass à bas prix aux personnes qui n’ont peut-être pas un abonnement.

L’année dernière, vous pouviez acheter Battletoads, Gears 5, Killer Instinct: Definitive Edition et Ori and the Blind Forest pour 9,99 $ chacun, tandis que Titanfall 2: Ultimate Edition a été réduit jusqu’à 4,99 $. Pour rappel, Titanfall 2 est l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne, et nous vous recommandons vivement de le récupérer s’il est en vente cette année (probablement).

Ailleurs, les titres Ubisoft habituels ont été réduits sur Amazon (Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion) – deux jeux que nous prévoyons de réapparaître dans la vente de cette année dans le cadre des offres Black Friday Xbox.

Offres accessoires Xbox Black Friday

Alors que les offres sur les consoles et les jeux n’étaient pas trop impressionnantes, il y avait de bonnes offres Black Friday sur les contrôleurs et autres accessoires.

La manette sans fil Xbox officielle a été réduite de 20 $ aux États-Unis chez BestBuy et le Microsoft Store, tandis que des détaillants tels qu’Amazon, Currys et GAME au Royaume-Uni ont réduit la manette de 10 £.

Nous nous attendons à voir un accord Xbox Black Friday sur les contrôleurs officiels cette année (espérons-le, le contrôleur Elite aussi), mais une chose pour laquelle nous avons vraiment croisé les doigts est la carte d’extension de stockage Seagate pour la Xbox Series X et la Xbox Series S.

La Xbox Series X dispose d’un stockage interne de 1 To tandis que la Xbox Series S dispose de 500 Go de stockage interne. Cela peut sembler assez gros, mais peut se remplir assez rapidement si vous téléchargez des jeux avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Certains des plus grands titres Xbox de dernière génération nécessitent un espace de stockage minimum de 100 Go.

Au moment de la rédaction de cet article, la carte d’extension de stockage Seagate est la seule extension de stockage interne pour les séries X et S qui vous permet d’exécuter des jeux directement à partir du stockage. Vous pouvez utiliser des disques durs et SSD externes avec les consoles, mais vous ne pourrez pas y jouer aux derniers jeux Xbox – ils ne servent que de stockage supplémentaire, vous devrez donc toujours déplacer les jeux sur et hors de votre console.

Vous pouvez vous procurer la carte d’extension de stockage Seagate 1 To en vente en ce moment pour 179,99 £, ce qui est le moins cher qu’il ait été au Royaume-Uni. Nous espérons que le prix baissera un peu plus au moment où le Black Friday se déroulera, mais si vous manquez de stockage sur votre Xbox S/X, vous pouvez maintenant en choisir un à partir des liens ci-dessous.

Offres Xbox Black Friday Game Pass Ultimate

Même si vous ne passez que quelques heures par semaine à jouer sur votre Xbox, il est logique de souscrire un abonnement Game Pass Ultimate. Si vous n’êtes pas familier avec Game Pass, c’est essentiellement l’équivalent de Netflix pour les jeux, vous donnant accès à plus de 100 titres Xbox pour 10,99 £ / 14,99 $ par mois.

Cela peut sembler cher si vous le comparez à l’abonnement PlayStation Plus de Sony, mais en plus d’avoir accès aux plus grands titres Xbox au lancement, vous avez également accès à Xbox Cloud Gaming, vous permettant de diffuser tous les titres sur Xbox Game Pass Ultimate sur votre smartphone, tablette ou PC, à condition de disposer d’un appareil compatible et d’une connexion Internet correcte.

Si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez obtenir votre abonnement Game Pass du premier mois pour seulement 1 £/1 $. Pour économiser de l’argent, nous vous recommandons de désactiver cette fonction de renouvellement automatique et de souscrire un abonnement à bas prix à partir des liens ci-dessous. Il convient de noter que les abonnements Game Pass bon marché font souvent partie des offres Xbox Black Friday, alors gardez les yeux ouverts cette année.

Si vous vivez au Royaume-Uni et que vous êtes avec EE pour votre contrat de téléphonie mobile, vous pouvez passer à des données illimitées avec un abonnement Game Pass Ultimate inclus pour seulement 10 £ supplémentaires par mois.

Où puis-je commander une Xbox Series X/S ?

La Xbox Series X est actuellement en rupture de stock, mais vous pouvez vous procurer une Xbox Series S à partir des liens ci-dessous.

Si vous ne pouvez pas attendre 2021, notre conseil est de garder une oreille attentive et de vérifier auprès des détaillants. Vous pouvez voir une liste complète des détaillants des séries X et S ici.

Un moyen pratique de suivre l’actualité (prise de courant) est de suivre le compte Twitter Jelly Deals, où nous publions toutes les dernières mises à jour de stock pour les consoles PS5 et Xbox Series X, ainsi que les meilleures offres et promotions du monde des jeux vidéo et de la technologie.