Offrez à vos frères et sœurs quelque chose qu’ils ont toujours voulu avec CRED

Le CRED fête avec ses membres cette semaine de la fratrie

Frères et sœurs : nous pouvons nous chamailler et nous chamailler avec eux, mais il n’y a pas de lien qui correspond à la relation que nous partageons avec eux. Le CRED célèbre avec ses membres cette semaine des frères et sœurs, une campagne phare qui donne aux membres l’accès à des produits, des services et des expériences avec lesquels ils peuvent offrir à leurs personnes préférées dans le monde. Les membres peuvent échanger des pièces CRED contre des paniers de soins personnels, des gadgets et de la nourriture, tout en bénéficiant de remises en argent et de récompenses.

Les membres du CRED peuvent acheter parmi la pléthore de produits triés sur le volet et sélectionnés. L’application compte plus de 1 800 marques, dont plus de 500 actives à tout moment, y compris des marques populaires urbaines, premium et DTC qui peuvent être utiles pour vous et vos proches. Utilisez vos pièces CRED et surprenez vos frères et sœurs avec un cadeau qu’ils attendaient depuis longtemps, cette journée des frères et sœurs.

Voici quelques produits sélectionnés sur le CRED Store que vous pouvez offrir à vos frères et sœurs :

Coffret Cadeau Confetti Rakhi FnB

Un coffret cadeau à la fois goût et nostalgie. Rempli de délicieuses friandises, des biscuits à l’inoubliable Mango Bite et Kismi Bar, c’est quelque chose dont vous ne vous sépareriez que pour un frère ou une sœur.

Boîte spéciale Eat Anytime Rakhi

Non seulement délicieux mais réfléchi. Un assortiment de noix, de mélanges montagnards et d’autres grignotines saines, c’est le moyen idéal de montrer à votre frère que vous êtes le responsable.

Coffret Vahdam Blush Thés Assortis

Si votre frère aime le thé, il adorera les bienfaits aromatiques du Vahdam Blush. Une chance de se remémorer votre enfance comme des adultes.

Kit de placage BioQ Rakhi Soleil

Les bonnes personnes de BioQ fabriquent des rakhis écologiques qui deviennent une plante. Un symbole durable d’une belle relation. Livré équipé d’un kit de plantation complet pour s’adapter à la paresse de votre frère.

En tant que membre CRED, vous pouvez profiter des avantages des pièces CRED. Avec ces pièces CRED, vous pouvez collecter diverses récompenses mises à disposition sur la plateforme et les échanger sur les nombreuses marques de shopping, de bien-être, de voyage, de nourriture, d’électronique, de divertissement et d’utilitaires disponibles sur l’application pour vos proches. Ces récompenses comprennent des remises lors de vos achats auprès de marchands partenaires faisant la promotion de leurs produits, services sur l’application, ainsi que des tombolas et des jackpots.

Vous aimeriez avoir le dessus dans la rivalité de vos frères et sœurs et cette année, battez-les avec les meilleurs cadeaux de la boutique CRED. Avec ces offres disponibles pour une durée limitée, nous vous proposons de les ajouter à votre panier et de les surprendre !

