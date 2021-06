Offrez à votre père la sécurité financière pour la fête des pères ; Voici pourquoi

Encadrer un avenir sûr est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un.

C’est la fête des pères aujourd’hui. Et quel meilleur cadeau peut-on imaginer, que de préparer un plan de vie financière pour le père qui pourrait lui servir même lorsque l’enfant n’est pas là, et lui fournir la sécurité et la stabilité financières qu’il mérite ? Les pères sont considérés comme les plus pratiques par nature, ils pourvoient à tous les besoins fondamentaux de leurs enfants, même pendant les moments les plus difficiles. Ils assurent non seulement les nécessités de base comme la nourriture, le logement et l’éducation, mais aussi le luxe qu’ils s’offrent dans la limite de leurs moyens.

Les pères investissent pour l’avenir de leurs enfants mais ils ont parfois tendance à s’oublier et à protéger leurs intérêts pour la vieillesse. C’est là que l’enfant peut intervenir et honorer l’homme qui a sacrifié la majeure partie de sa vie, pour lui offrir toutes les opportunités et la stabilité, le cadeau de la santé financière.

Les vêtements, les parfums et tout autre cadeau spécial peuvent certainement avoir une immense valeur émotionnelle, mais pourraient ne pas être suffisants pour exprimer votre gratitude et votre respect envers lui. Parfois, il est plus sage de sortir des sentiers battus et de montrer à quel point vous êtes reconnaissant en lui offrant quelque chose qui lui apportera des avantages à long terme, tels que la planification de sa retraite, des frais médicaux, un revenu fixe, etc.

Voici quelques idées d’investissement qui peuvent l’aider à atteindre son indépendance financière :

Assurance santé

Offrir les avantages de l’assurance maladie pourrait être l’un des cadeaux les plus réfléchis. L’assurance maladie est une priorité absolue, en gardant à l’esprit le scénario actuel. Une telle assurance est une aubaine lorsqu’elle est achetée au début de la vie. Comme il est dit « La vie humaine est soumise à divers risques de la vie », il est idéal de se prévaloir de telles couvertures, car pour une population vieillissante, couvrir les dépenses médicales et de santé peut peser lourdement sur le soutien de famille.

On peut investir dans divers plans à terme, régimes de retraite, régimes d’assurance-maladie, régimes pour personnes âgées, etc., pour assurer son avenir.

Obligations souveraines en or

Les obligations souveraines en or (SGB) se substituent à l’or physique, émis par la Reserve Bank of India (RBI), au nom du gouvernement, un investissement dans SGB s’avérerait être une sage décision. Les SGB offrent l’investissement le plus sûr avec un faible risque, une commodité, une appréciation du capital, une couverture contre l’inflation et mieux que l’or physique. Étant un lien souverain, la pureté est garantie. Un taux de coupon de 2,5% par an sur la valeur de l’or est donné par le gouvernement. SGB ​​offre également une plus-value à long terme après trois ans et une exonération fiscale en cas de remboursement à l’échéance. Les GGB peuvent être un cadeau attentionné pour votre père. Contrairement à l’or physique, le SGB peut offrir une stabilité et une sécurité financières à votre père.

Les régimes de retraite

Une petite partie de son revenu peut s’avérer fournir une stabilité financière à votre père. Les régimes de retraite sont des plans formulés par les employeurs pour aider leurs employés à atteindre la solidité financière et pour les protéger de toute incertitude dans leurs années de retraite. Presque toutes les compagnies d’assurance proposent des régimes de retraite en Inde. Les paiements pour ces plans peuvent être effectués sur une base mensuelle. Un autre avantage du régime de retraite est que certains produits de retraite offrent une subsistance immédiate moyennant un paiement forfaitaire.

Plan Epargne Seniors

Les personnes âgées de 60 ans ou plus sont éligibles pour s’inscrire à ce programme. C’est l’un des programmes d’investissement les plus fiables pour les parents car il est parrainé par le gouvernement indien. Ce programme implique un risque zéro, et il est assez facile et réfléchi d’inscrire les pères dans le programme et de lui offrir en ouvrant un compte à son nom. La durée du régime est de 5 ans, mais vous avez également la possibilité de le prolonger de 3 ans. Le taux de retour de ce régime est un bon 7,4%. Le montant maximum pouvant être investi est de Rs 15 lakh.

Encadrer un avenir sûr est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un. En dehors de cela, il est essentiel d’expliquer aux pères pourquoi les investissements, l’épargne et l’indépendance financière à cet âge sont essentiels. En faisant tout cela, tout le monde sera surpris à quel point il se sentira reconnaissant et sécurisé en cas de besoin.

(Par Nitin Shahi, directeur exécutif, Findoc Financial Services Group)

