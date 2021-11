Offrez le cadeau de l’histoire de la technologie avec le Grid Studio Grid 1

Le smartphone a parcouru un long chemin au cours des 15 dernières années. Les racines du smartphone remontent à bien avant le premier iPhone, mais l’iPhone original représente le concept du smartphone arrivant à la conscience dominante. Le Grid Studio Grid 1 célèbre cette histoire dans un cadre magnifiquement conçu et déconstruit qui aura fière allure dans n’importe quelle maison.

Grid Studio construit des hommages à la technologie classique depuis un certain temps déjà. Le plus cool est peut-être le Grid 1, qui détaille spécifiquement la construction de l’iPhone d’origine. C’est une merveille à regarder, surtout si vous vous intéressez à la technologie mobile depuis un certain temps.

Grille Studio Grille 1 conception

Le Grid Studio Grid 1 s’intègre parfaitement au langage de conception Apple. Le Grid 1 présente un joli cadre noir avec un fond blanc, comportant non seulement les pièces incluses dans l’iPhone, mais aussi des étiquettes et des mesures. Cela permet de mieux voir comment tout s’intègre dans le corps de l’appareil.

Grid Studio Grid 1 Détails Source de l’image : Christian de Looper pour .

Tout est là-dedans. Il y a évidemment le corps principal, ainsi que la carte principale, la prise casque (RIP), le module de caméra, etc. Jetez un œil à l’iPhone dans votre poche, et il est facile de voir jusqu’où les choses sont allées. Le module de caméra, par exemple, est beaucoup plus grand qu’il ne l’était à l’époque. Il n’y a plus de prise casque, et le connecteur du chargeur est désormais totalement différent, grâce au fait qu’il s’agit désormais d’un connecteur Lightning. Et, l’humble bouton Accueil, qui ne prenait même pas en charge Touch ID à l’époque, a disparu.

Dans l’ensemble, cependant, l’iPhone d’origine est évidemment un iPhone. L’appareil présente ce logo Apple brillant classique et l’extérieur bicolore en métal brossé et noir. C’est un look qui a depuis longtemps été délaissé, mais qui est toujours très facile à reconnaître.

Prix ​​et disponibilité de Grid Studio Grid 1

Le Grid Studio Grid 1 est en stock et en rupture de stock sur le site Web de Grid Studio. Lorsqu’il est en stock, il coûte entre 399 $ et 599 $. Ca a du sens. Grid Studio doit se procurer ces iPhones, qui à ce stade, sont à la fois rares et précieux. Si vous souhaitez obtenir le Grid 1 pour vous-même, nous vous recommandons de vous rendre sur le site Web de Grid Studio et d’appuyer sur le bouton « Notifier lorsque disponible », s’il n’est pas déjà en stock.

Bien sûr, pendant que vous y êtes, cela vaut la peine de consulter les autres offres de Grid Studio. La société propose des vues élargies sur la Game Boy originale, l’Apple Watch, de nombreux autres modèles d’iPhone, les téléphones Android, etc. Quelle que soit la partie de la technologie qui vous passionne, Grid Studio devrait vous offrir quelque chose.

Conclusion

Le Grid Studio Grid 1 est un excellent cadeau pour l’amateur de technologie dans votre vie, ou pour vous-même si vous êtes celui qui s’intéresse à la technologie.