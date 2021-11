Offrez-vous des expériences que les acheteurs souhaitent réellement ?

Nous avons compilé quatre expériences de vitrine différentes qui ont pris de l’ampleur récemment, en particulier pendant la pandémie, lorsque les consommateurs ont cherché de nouvelles façons de faire leurs achats et de se connecter. Partager les tendances et les meilleures pratiques de l’industrie, ainsi que des didacticiels pratiques, afin que vous sachiez exactement comment donner vie à ces expériences pour votre marque.

Toutes les expériences peuvent être consultées via le hub de contenu, il est donc facile pour vous d’y revenir et de les partager avec vos collègues.

À l’intérieur, vous trouverez ces expériences :

Associer la diffusion en direct – Découvrez ce que c’est et en quoi il diffère du marketing d’influence.

Shopping en équipe – Cette expérience permet aux gens de se connecter et de magasiner virtuellement avec des amis. Mais quelles sont les règles pour bien faire ?

Livraison le jour même – Est-ce votre prochain avantage concurrentiel et pouvez-vous tenir votre promesse ?

Ramassage en bordure de rue – Il est clairement là pour rester. Les commerçants devront faire plus pour se démarquer et optimiser l’expérience client.

