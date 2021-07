Offrir du travail à domicile aux personnes en temps de pandémie

Selon le cabinet, l’objectif de ce dispositif est de faire travailler des indépendants pour ces entreprises dans les domaines de la comptabilité, du support client, de l’embauche, du marketing et de tous les autres secteurs.

Depuis 2019, l’avènement du Covid-19 est sinistre. Le monde entier a été confronté à un changement traumatique dans le scénario des moyens de subsistance au développement. La crise financière a gravement affecté le bien-être mental et physique des gens. Le taux de chômage a augmenté rapidement au cours de ces deux années. Le même effet a été observé dans le domaine de l’éducation. Les gens ont adopté diverses autres tâches pour générer de l’argent et répondre à leurs besoins quotidiens. Dans une telle situation, un secteur qui a connu une croissance rapide dans le sous-continent indien est le domaine du travail indépendant. Au milieu du chaos de la pandémie, la communauté des écrivains offre aux gens des opportunités de travail à domicile. Fondée par Ankit Dev Arpan et Shanya Das, l’organisation offre des opportunités d’emploi et aide également les gens dans l’amélioration de leurs compétences.

Il construit maintenant une solution numérique pour toutes les petites entreprises et les multinationales. Il est basé sur un système de support indépendant qui sera un « tantra » agrégé avec des indépendants. Selon le cabinet, l’objectif de ce dispositif est de faire travailler des indépendants pour ces entreprises dans les domaines de la comptabilité, du support client, de l’embauche, du marketing et de tous les autres secteurs.

Il prétend que ce système de soutien créera non seulement de vastes opportunités d’emploi pour les pigistes, mais sera également bénéfique de plusieurs autres manières. Le travail sera effectué à distance, c’est-à-dire en restant assis à la maison. Ce concept de travail sera respectueux de l’environnement et encouragera les gens à mener une vie durable et équilibrée, selon la Communauté. D’autre part, l’épuisement du travail des emplois de bureau diminuera également le stress de la culture de bureau. Il apportera un sentiment de calme et de paix mentale dans la vie des gens.

La cofondatrice, Shanya Das, a déclaré : « Ce concept est également assez économique. Au fur et à mesure que la culture du bureau commencera à diminuer, les dépenses y afférentes seront également réduites. Ce sera directement bénéfique pour les entreprises.

« Cela réduira les coûts d’infrastructure. Il aidera les entreprises à générer des revenus élevés, ce qui apportera une nouvelle révolution dans le secteur financier. Dans les bureaux physiques, le bassin de talents est limité pour créer une équipe. Cependant, éliminer les restrictions physiques deviendra plus facile pour inviter des employés de différentes cultures, coutumes et idéologies », a ajouté Das.

