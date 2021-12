Offrir un lecteur de livre électronique : Kindle et quatre autres options qui en valent la peine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont quelques-uns des lecteurs de livres électroniques qui sont un succès certain si vous envisagez d’en offrir un.

Tout le monde connaît des gens qui aiment beaucoup lire. Bien que certains restent fidèles au rôle, Ce n’est pas la même chose de transporter un tome de 1 000 pages dans son sac à dos que de transporter un lecteur d’ebook, beaucoup plus léger et plus polyvalent.

Si vous envisagez de céder l’un de ces lecteurs, il en existe plusieurs qui rivalisent dans le secteur, avec le Kindle comme référence claire, bien qu’il existe des alternatives tout aussi bon marché.

Les meilleurs lecteurs de livres électroniques à acheter en ce moment ont tous un écran rétroéclairé et, dans certains cas, même une résistance à l’eau. Ce sont quelques-uns des plus importants qui ont également une expédition express.

Kindle avec éclairage avant intégré

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Ce modèle est l’un des moins chers du moment. Il coûte 74,99 euros et dispose d’un écran tactile, d’une autonomie d’environ un mois et d’un accès complet au catalogue d’ebook Amazon.

Kobonia

Ce lecteur d’ebook dispose d’un écran tactile rétroéclairé, ainsi que d’une capacité de plus de 6 000 livres et d’une batterie pouvant durer des semaines avec une seule charge.

La principale alternative au Kindle est très proche en termes de prix, puisqu’il est désormais en vente à 79,99 euros. Dans votre cas, vous pouvez lire des livres au format epub sans problèmes de compatibilité.

Kindle Paperwhite

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Bien qu’il existe déjà un nouveau modèle à vendre, le Paperwhite à 124 euros est une excellente option à lire, surtout si vous l’emmenez à la plage ou à la piscine, car il est étanche.

Kobo Balance H2O

Ce lecteur de livre électronique présente un design ergonomique avec une poignée sur un côté. Il est également résistant à l’eau.

Avec un prix de 200 euros, il surpasse son principal rival, le Kindle Oasis. Il est résistant à l’eau et possède une poignée qui améliore considérablement l’adhérence.

Pocketbook Inkpad Couleur

Pocketbook Inkpad Couleur

Il n’y a pas beaucoup de lecteurs de livres électroniques avec un écran couleur, mais celui-ci de PocketBook l’a, il est donc idéal pour lire des bandes dessinées. Bien sûr, son prix est un peu plus élevé que d’habitude, dépassant les 300 euros.

