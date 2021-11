Offset accueille son frère chez lui après 15 ans de prison

Offset a retrouvé son frère après 15 ans.

Le frère du rappeur de Migos a été libéré de prison jeudi (18 novembre) et Offset était là pour l’accueillir chez lui. Il a documenté l’occasion joyeuse dans une série d’histoires Instagram.

Dans une vidéo, « Set a été vu souriant tout en embrassant son frère sur le parking avant que son frère ne passe un appel sur FaceTime, qui n’a même pas été inventé lorsqu’il est allé en prison il y a plus de dix ans ».

L’une des premières choses qu’offset a faites a été de faire couper les cheveux à son frère. « Il est revenu bébé », a écrit Offset dans sa légende.

Bien sûr, il l’a également branché avec une nouvelle garde-robe (« Getting my drip right !!! » a écrit son frère) avant de se rendre en studio avec Offset.

On ne sait pas pourquoi le frère d’Offset était en prison, mais lorsqu’il est allé en prison en 2006, Offset était encore un adolescent et n’avait même pas formé Migos.

Le frère d’Offset pourra enfin être témoin de la renommée de son frère maintenant qu’il est sorti, et également être présenté aux cinq enfants d’Offset, y compris son fils de 2 mois avec Cardi B, qui doit accueillir les American Music Awards dimanche.

