Offset aide à payer les funérailles de la star de «vendredi» Anthony Johnson

Anthony Johnsonla famille de n’est plus chargée des frais funéraires … grâce à la générosité de célébrités comme Décalage.

La veuve de l’acteur décédé, Lexis Jones Mason, raconte TMZ … Les funérailles d’Anthony ont maintenant été payées, avec près de 70 000 $ de dons provenant de personnes célèbres et de milliers de donateurs aléatoires.

On nous dit que le rappeur de Migos a versé 5 000 $ pour le service, avec Lil Rel Howery en faisant un don supplémentaire de 4 000 $ sur le GoFundMe de la famille.

Le représentant de Lil Rel nous dit que le comédien/acteur s’est senti obligé d’aider parce qu’il considère la comédie comme une fraternité.

Michael Blackson a également aidé à collecter 10 000 $, et en plus des dons, la veuve d’Anthony nous dit qu’elle a reçu une rafale d’appels cette semaine de célébrités comme Gros Joe, DL Hughley, Faizon Amour, Michel Colyar, Tommy Davidson, DC Jeune mouche, Tyrin Turner et plus.

On nous a dit que les gens qui ont appelé ont exprimé leur amour, envoyé leurs condoléances et ont parlé sans cesse de combien ils aimaient la star de “Friday”.

Lire du contenu vidéo

21/09/21 TMZ.com

TMZ a cassé les histoires … Anthony était trouvé sans vie dans un magasin de Los Angeles plus tôt ce mois-ci avant d’être déclaré mort, et sa famille a été se bousculer pour payer pour ses funérailles.

Avec les services payés, la veuve d’Anthony dit qu’elle donne une partie de l’argent supplémentaire à ses 4 enfants et qu’elle veut utiliser d’autres fonds pour démarrer une école de comédie stand-up pour les jeunes défavorisés.

On nous dit qu’Anthony n’avait pas d’assurance-vie, alors Lexis veut utiliser une partie de l’argent pour sensibiliser et commencer à plaider pour que les comédiens et les acteurs obtiennent une assurance-vie.

En bout de ligne … Lexis dit que la famille se sent plus que bénie pour les dons … et utilisera l’argent pour perpétuer l’héritage d’AJ.