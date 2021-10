Offset cadeaux Cardi B avec manoir en République dominicaine pour 29e anniversaire

rappeur de Migos Décalage a offert à sa célèbre épouse artiste d’enregistrement un cadeau extravagant pour son 29e anniversaire : un magnifique manoir de six chambres et 7,5 salles de bains sur la magnifique île des Caraïbes de la République dominicaine.

En annonçant le cadeau qu’elle avait reçu, accompagné d’un bref extrait sur Instagram, Cardi B a posté un message de gratitude adressé à son mari.

Les rappeurs épouse et mari Cardi B (à gauche) et Offset (à droite) de Migos regardent le spectacle lors du salut d’avant les Grammy Awards à Sean « Diddy » Combs en janvier 2020 à Beverly Hills. (Photo : Alberto E. Rodriguez/. pour la Recording Academy)

« Mon amour », a-t-elle commencé, « Depuis une minute maintenant, je dis à Set que je veux vraiment investir dans des propriétés de location à court terme en République dominicaine et dans d’autres pays des Caraïbes (puisque les gens passent des vacances toute l’année dans ces endroits) , mais j’avais l’impression qu’il n’était pas d’accord avec moi et qu’il préférait investir de l’argent dans d’autres investissements.

« Eh bien », a poursuivi Cardi, « j’avais tort. Je ne peux tout simplement pas y croire ! C’était tellement incroyable pour moi. D’une part, je suis si heureux que vous m’écoutiez vraiment et pas seulement que vous souriiez et hochiez la tête pour que je puisse arrêter de vous en parler.

« Deux », ajoute-t-elle, « vous ne pensez pas que mes idées d’investissement sont farfelues, et trois, j’aime que vous ayez demandé à mon père de travailler avec vous là-dessus. » Elle note que son père, Offset, et leur fils nouveau-né sont « les hommes les plus importants de ma vie et cela me rend si heureuse que vous soyez proches et que vous ayez votre propre lien et votre propre relation ».

La vidéo publiée sur Instagram de la star du rap présente des plans aériens du manoir, avec une musique de fond et les mots « Welcome Home », ainsi que des plans fixes de son intérieur luxueux.

Cardi B, dont le nom de naissance est Belcalis Marlenis Almánzar, a des liens avec la République dominicaine. Son père est originaire de l’île et sa mère est originaire de Trinidad.

En plus du cadeau du manoir, le mari de Cardi B lui a offert un magnifique collier de diamants lors de sa fête du 29e anniversaire inspirée d’une salle de danse étoilée lundi soir. La pièce a été conçue par Eliantte et comporte un lapin Playboy, avec des lapins plus petits le long du collier.

Dans un message d’anniversaire Instagram à sa femme, Offset a écrit: « Joyeux anniversaire Mme Cephus, je t’aime tellement. »

« Je t’apprécie tellement, tu me donnes la grande énergie de 2 grandes vies, tu me soutiens quand quelqu’un va contre moi depuis le jour où je t’ai rencontré, je t’ai aimé !! » il a continué. « Grande mère travailleuse arnaqueuse que vous ne réglez jamais, vous êtes drôle et encourageant Dieu merci pour vous. »

