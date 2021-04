OG complète sa liste CS: GO avec la signature de FlameZ

Shahar «flameZ» Shushan remplace Issa «⁠ISSAA⁠» Murad pour le tournoi.

Quatre jours avant BLAST Premier: Spring Showdown 2021, OG a annoncé que le tireur israélien Shahar “flameZ” Shushan remplacera Issa “⁠ISSAA⁠” Murad. Il était en compétition avec Endpoint depuis sept mois. Pendant son séjour ici, l’équipe s’est notamment qualifiée pour la saison 13 de l’ESL Pro League. Il a sans aucun doute joué un rôle majeur dans l’amélioration significative de leur classement mondial. Il a maintenant réussi à saisir une opportunité. pour faire partie de la liste des OG pour le prochain événement BLAST.

Changements de la liste d’OG

L’équipe, il y a moins d’un mois, avait subi un changement de composition en remplaçant Nathan “⁠NBK-⁠” Schmitt par Nikolaj “⁠niko⁠” Kristensen. NBK- a été mis au banc en raison de différences en jeu avec l’équipe à la fin du mois de février. “Avec Nikolaj et Shahar rejoignant maintenant la liste, nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à pousser l’équipe vers les plus hauts niveaux de Counter-Strike”, a déclaré Charlie Debs, COO d’OG. Debs a poursuivi en disant: “Shahar est un jeune joueur incroyablement talentueux qui comprend déjà ce qu’il faut pour performer au plus haut niveau, et nous ferons de notre mieux pour lui offrir les bons outils pour s’épanouir encore plus cette saison.”

Le nom flameZ a commencé à apparaître au premier plan au début de cette année. Plusieurs joueurs classés parmi les 20 meilleurs joueurs de HLTV l’ont surnommé un “joueur à surveiller” et une étoile montante. Ils ont fait l’éloge de son talent bien sûr, mais aussi de sa communication en jeu et de sa stratégie globale. Sa performance dans ce tournoi à venir sera intéressante à regarder, étant donné un bon bilan mais un temps de préparation minimum. OG affrontera Astralis au premier tour du bracket à élimination simple, qui débutera le mardi 13 avril. C’est également à ce moment-là que FlameZ fera ses débuts.

La liste remaniée de CS: GO d’OG est la suivante:

Aleksi «Aleksib» Virolainen Valdemar «valde» Bjørn Vangså Mateusz «mantuu» Wilczewski Nikolaj «niko» Kristensen Shahar «flameZ» Shushan Casper «ruggah» Due [Coach]