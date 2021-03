OG Esports signe Niko pour la formation de départ

Nikolaj «niko» Kristensen devient le premier joueur à être intégré dans la formation d’OG après la liste originale de 2019.

Niko remplaçait Nathan «NBK-» Schmitt, qui a été retiré de la formation de départ en février.

Le remaniement survient après que OG n’a pas réussi à se qualifier pour le Spring Closed Qualifier de DreamHack Masters en raison de pertes subies par Complexity et VOYVODA. Ils ont également été incapables de passer la phase de groupes de l’ESL Pro League car ils ont perdu le tournoi à la ronde final contre FunPlus Phoenix.

Niko n’a pas pu participer à leur match de l’ESL Pro League avec Heroic, car il était toujours sur le banc de l’équipe danoise. Mais il a hâte d’y aller car il prend sa place dans la liste d’OG. « C’est une opportunité incroyable pour moi et je suis sûr que nous allons accomplir de grandes choses ensemble … Je ferai de mon mieux pour rendre OG-fanbase fier! » dit-il en parlant de sa nouvelle équipe.

Le changement de liste inclut également le banc d’Issa «ISSAA» Murad après leur défaite en ESL Pro League. Cela signifie que OG a une place ouverte dans sa liste et qu’ils auront le temps de trouver un cinquième joueur et de perfectionner le travail d’équipe de leur nouvelle formation avant le BLAST Premier Spring Showdown les 13 et 18 avril, qui est leur premier match officiel prévu.

La liste d’OG est maintenant composée d’Aleksi «Aleksib» Virolainen, Mateusz «mantuu» Wilczewski, Valdemar «valde» Bjørn Vangså et niko. L’équipe est entraînée par Casper «ruggah» Due, tandis que l’ISSAA et le NBK- sont sur le banc.