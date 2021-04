OG renouvelle les contrats des trois grands; Aleksib, Valde et Mantuu

Aleksib, Valde et Mantuu continueront de faire partie de la liste des JO jusqu’à la fin de 2022.

Dans une annonce d’OG, ils ont décidé de renouveler le contrat d’Aleksi «Aleksib» Virolainen, Valdemar «valde» Vangså et Mateusz «mantuu» Wilczewski avec l’équipe jusqu’à la fin de 2022. Le trio fait partie de l’équipe depuis l’équipe a été formée et a depuis lors été incroyablement performante. Ils sont appelés les “Big Three” et ont réussi à atteindre la sixième place du classement en novembre avec leur liste d’origine, qui est restée la même jusqu’en février. À ce stade, de mauvais résultats et des différences en jeu ont poussé l’équipe à mettre Nathan “”NBK-⁠” Schmitt au banc et à faire venir Nikolaj “”niko⁠” Kristensen. Mais maintenant, l’équipe est prête à participer au premier tournoi de classement majeur régional européen de 2021, puis au Flashpoint 3, qui se tiendra du 10 au 30 mai.

Charlie Debs, COO d’OG Esports, a commenté l’enthousiasme de l’organisation pour eux:

«C’est maintenant avec beaucoup de fierté et de bonheur que nous prolongons jusqu’à la fin de 2022 avec Aleksi, Valdemar et Mateusz au cœur du projet. Tous les trois ont montré tout au long de leur parcours leur attachement au jeu et à la compétition, mais aussi aux valeurs des JO et à leurs coéquipiers. Potentiel élevé, stabilité, confiance, amitié, plaisir. Nous sommes convaincus que tous les éléments sont réunis pour continuer à grandir vers notre objectif: le sommet de la scène de contre-grève. Dream OG! »

La liste actuelle de CS: GO d’OG est la suivante:

Aleksi «Aleksib» Virolainen Valdemar «valde» Vangså Mateusz «mantuu» Wilczewski Nikolaj «niko» Kristensen Shahar «flameZ» Shushan Casper «ruggah» Due (entraîneur OG CS: GO) Vladyslava «Vladyslava» Zakhliebina (manager OG CS: GO)