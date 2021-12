OG Splinter Cell Remake est maintenant en développement chez Ubisoft Toronto

« Hé, avez-vous entendu ? Ce poisson, ou quel que soit son nom, revient. » Image : Ubisoft

Après avoir refusé de faire quoi que ce soit de significatif avec la licence Splinter Cell dans les années qui ont suivi la liste noire de 2013 : Aftermath, Ubisoft semble avoir entendu les cris plaintifs des fans car il a décidé de ramener l’espion sournois Sam Fisher dans un nouveau remake du classique Xbox de 2002 .

Ubisoft Toronto, le développeur derrière Splinter Cell: Blacklist et, plus récemment, Far Cry 6, est le fer de lance du remake. Et ne vous y trompez pas : il s’agit d’un remake du titre original d’action furtive, pas d’un remaster. Dans un article de blog d’Ubisoft, le producteur Matt West a suggéré que les joueurs ont désormais un « palais encore plus raffiné ». En tant que tel, le studio « construit [the project] à partir de zéro », y compris la mise à jour des visuels et la revitalisation des éléments de conception, dans le but de mieux s’adapter aux joueurs modernes.

Il est plausible qu’un remake d’un jeu aussi ancien s’éloigne un peu plus, comme peut-être un monde ouvert, mais West a déclaré dans le blog que le jeu conserverait sa linéarité traditionnelle.

« L’une des choses qui, de mon point de vue, est vraiment excitante à propos de ce projet, c’est que les deux derniers jeux sur lesquels nous avons tous travaillé ont été de très grands mondes », a déclaré West. « Ce que cela signifie, c’est que l’économie des décisions est très dispersée, alors que ce que j’aime dans une carte Splinter Cell, c’est que chaque centimètre carré représente l’intentionnalité. Chaque centimètre carré fait partie d’un choix, ou offre directement un choix, ou a une ramification directe. Cette densité de gameplay est au premier plan dans Splinter Cell, et cela va être vraiment, vraiment important pour nous.

Lire la suite: Splinter Cell : la bande originale de Chaos Theory était parfaitement chaotique

Les objectifs du projet, comme l’a dit le producteur technique Peter Handrinos, sont « l’exploration et l’innovation ». Et selon le directeur créatif Chris Auty, le remake servira de « base solide » pour l’avenir de la franchise.

Ubisoft Toronto en est encore aux premiers stades de développement, donc il n’y a pas encore de mot sur une fenêtre de sortie ou sur quelles plates-formes le remake de Splinter Cell sera lancé. Tout ce qu’on sait, c’est que ça s’en vient et que le studio cherche des talents.