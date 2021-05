OGC Nice vs Racing Strasbourg

15/05/2021 à 21:05 CEST

le Agréable reçoit ce dimanche à 21h00 la visite du Strasbourg dans le Allianz Rivera lors de leur trente-septième match de Ligue 1.

le OGC Nice arrive avec enthousiasme pour le trente-septième tour après avoir remporté le Brest dans le Allianz Rivera 3-2, avec tant de Rony Lopes, Hassane Kamara Oui Hicham Boudaoui. De plus, les locaux ont remporté 14 des 36 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 47 buts en faveur et 49 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Course de Strasbourg ne pouvait pas faire face à la Montpellier lors de son dernier match (2-3), il cherchera donc une victoire contre le OGC Nice pour définir le cours du tournoi. Avant ce match, le Course de Strasbourg ils avaient gagné dans 10 des 36 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de 46 buts pour et 57 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le OGC Nice Il a gagné sept fois, a perdu huit fois et a fait match nul trois fois en 18 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. Course de Strasbourg, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Allianz Rivera. Dans le rôle de visiteur, le Course de Strasbourg il a gagné six fois, il a été battu huit fois et il a fait match nul quatre fois dans ses 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui OGC Nice pour remporter la victoire.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du OGC Nice et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en août 2020 et s’est terminée par un score de 0-2 en faveur de la Agréable.

En analysant sa position dans le classement de la Ligue 1, on voit que le OGC Nice ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 11 points. le OGC Nice Il arrive au meeting avec 49 points dans son casier et occupe la neuvième place avant le match. Quant au rival, le Course de Strasbourg, est en seizième position avec 38 points.