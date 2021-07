Ogier arrive leader en Estonie, ‘territoire’ Tanak

15/07/2021 à 11h04 CEST

Après quoi Ott tanak proclamé champion du monde des rallyes en 2019, le WRC a débarqué pour la première fois de l’histoire dans son pays, l’Estonie, l’an dernier. Et ce week-end se répète sur le calendrier et encore avec Tanak comme un grand favori après sa précédente exposition. Sébastien Ogier affronte l’épreuve en leader solide du championnat et déterminé à étendre son avance au classement général, qui est désormais de 34 points par rapport à Elfyn Evans.

Le Rallye d’Estonie, qui comportera 24 épreuves spéciales avec un total de 324,16 kilomètres, est l’événement automobile le plus important de la Baltique et l’un des plus appréciés des amateurs de vitesse, car c’est l’une des courses les plus mouvementées et frénétiques de le championnat grâce à son parcours plein de sauts.

Ogier, qui a remporté quatre victoires lors des six premières manches du Championnat du monde 2021, s’avère être le plus rapide avec un bon niveau de pilotage qui semble n’avoir aucune limite, puisqu’il a balayé les deux dernières manches du Championnat du monde disputées au Kenya et en Italie. .

D’un autre côté, Evans, qui ajoute une victoire jusqu’à présent, il doit essayer de renverser la situation en Estonie pour pouvoir atteindre les derniers tests avec des options et continuer dans la lutte pour le championnat.

“Gagner quatre rallyes cette saison, c’est mieux que prévu. Gagner est difficile car la compétition est très dure, donc je suis très content de notre saison jusqu’à présent. Le Rallye d’Estonie sera difficile pour ouvrir la piste, mais je ferai de mon mieux pour ajouter un bon nombre de points”, assure-t-il Ogier.

Disparu Dani Sordo et Borja Rozada, qui ne devrait pas revenir sur Hyundai avant le rallye de l’Acropole en septembre, l’attention des fans espagnols se portera sur Pepe López, quoi le copilote ouvre, Borja Odriozola, à la recherche de sa première victoire dans la catégorie WRC3.

