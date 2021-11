Ogier-Evans, duel final à Monza pour le titre

18/11/2021 à 17h15 CET

.

Le Championnat du monde des rallyes 2021 s’achève ce week-end à Monza (Italie) avec le duel final pour le titre entre deux pilotes de l’équipe Toyota : le Français Sébastien Ogier et les britanniques Elfyn evans, avec un net avantage de 17 points pour le premier.

OgierLe pilote de 37 ans prendra sa retraite en tant que pilote WRC à temps plein à la fin de la saison pour passer à un programme à temps partiel avec son équipe actuelle. Il cherche à se dire au revoir en ajoutant son huitième titre mondial, même si sa démission pour continuer à disputer l’intégralité du championnat en 2022 l’empêchera d’égaler le record de neuf titres détenu par son compatriote. Sébastien Loeb. De son côté, Elfyn EvansLe joueur de 31 ans court après ce qui serait sa première couronne à Monza.

Ogier Il atteint la course de clôture en tant que leader, après avoir perdu son premier « ballon de match » pour le titre dans le RallyRACC Catalunya. Le Français compte quatre victoires et un total de six podiums. Le Britannique a signé deux victoires et également six podiums et démarre à Monza comme le seul avec des options mathématiques à priver Ogier du titre, depuis le troisième, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), est de 45 points, alors qu’il y a un maximum de 30 en jeu.

« S’il est vrai que ce rallye sera la fin d’un chapitre sportif pour moi et surtout pour Julien (Ingrassia, sa copilote, qui abandonnera à l’issue de cette course), ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop beaucoup pour l’instant : je pense que c’est la meilleure façon d’y faire face pour pouvoir donner le meilleur de moi-même comme toujours et se concentrer sur notre objectif de remporter les deux titres », dit-il. Ogier.

« Bien sûr, la situation face à Monza est bien plus favorable qu’il y a un an, car cette fois j’ai quelques points d’avance au classement des pilotes. Mais ce n’est pas encore fait et nous devons rester concentrés », ajoute-t-il. Français, qui a remporté ce rallye l’an dernier pour remporter son septième titre. « Nous avons fait un bon test en Italie la semaine dernière, et j’espère que nous pourrons commencer le rallye avec le bon rythme, bien performer et nous battre pour un résultat élevé, tout en ayant le championnat en tête », explique-t-il.

Elfyn evans estime que « c’est bien d’atteindre le dernier test avec une chance de remporter le titre des pilotes. C’est un long chemin, mais Scott (Martin, copilote) et je ferai de notre mieux. L’approche sera simplement de trouver le meilleur résultat possible et de voir ce qui se passe », dit-il.

Avec des victoires dans huit des onze manches à ce jour, 2021 a été la saison la plus réussie pour la Toyota Yaris WRC dans sa cinquième et dernière année de course, car la prochaine sera remplacée par le GR Yaris WRC Rally1 dans la nouvelle ère de moteurs hybrides.

Au Championnat du monde, Toyoya a 47 points d’avance avec un maximum de 52 points disponibles lors de la dernière manche, ce qui signifie que la couronne sera assurée si l’une de ses trois voitures termine le rallye dans le top sept.

Le rallye de Monza se déroule du vendredi au dimanche sur les routes étroites et sinueuses des Alpes bergamasques, près de Milan, et du circuit légendaire de la ville italienne. L’action débute vendredi avec sept spéciales dont la dernière, de nuit, sur le circuit de Monza. Six autres spéciaux sont prévus samedi. La course se termine dimanche avec trois autres, le premier à nouveau sur le circuit, suivi de deux passages à l’étape de Serraglio.