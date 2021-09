Ogier, pour condamner la Coupe du monde en Finlande

30/09/2021 à 17h20 CEST

Le Championnat du Monde des Rallyes (WRC) revient à l’action ce week-end (1er au 3 octobre) en Finlande, qui revient au calendrier pour accueillir le dixième événement de la saison. L’épreuve mythique, connue sous le nom de ‘1000 lacs’ offre un festival de vitesse et de sauts et peut laisser le championnat vu pour le jugement, en fonction du résultat obtenu par le leader et actuel défenseur du titre, Sébastien Ogier (Toyota).

Le Français et son copilote Julien Ingrassia ils ont une chance mathématique de se proclamer champions du monde des rallyes pour la huitième fois. Cependant, les combinaisons sont compliquées et s’il ne reste plus de deuxième ou de premier, ils devraient attendre le RallyRACC Catalunya, quoi que fassent leurs rivaux.

Ogier tiene una ventaja de 44 puntos en la general cuando solo faltan tres rallies por disputarse, aunque el piloto en mejor forma del momento es el ídolo local Kalle Rovanperä, ganador de las dos últimas pruebas del Mundial en Estonia y Grecia, que buscará el triplete à la maison.

Automne et ténèbres

Avec un total de 43 inscrits, l’événement finlandais revient au calendrier deux ans plus tard après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie et à une date inhabituelle, en automne au lieu de l’été, ce qui complique la prévision météorologique et en fait un facteur ajouté à prendre en compte. “Ce sera différent. Je ne me souviens pas d’avoir déjà couru en octobre. Cela pourrait être très différent que lorsque nous concourons à la date normale au milieu de l’été”, dit-il. Jari-Matti Latvala, triple vainqueur de cette épreuve, et qui dirige désormais l’équipe Toyota.

Latvala conseille également sur le calendrier : « Pour la première fois depuis les années 90, nous verrons des voitures en Finlande courir dans le noir. Ce sera un autre défi. C’est toujours un peu différent lorsque vous arrivez dans la forêt et commencez à voler à travers les arbres. plus long & rdquor;, souligne-t-il. Sans aucun doute, les étapes du vendredi et du samedi soir seront pour les courageux.

Trois jours de compétition et 278,11 km chronométrés

L’action commencera ce Vendredi 1er octobre avec un shakedown de quatre kilomètres, avant de prendre le départ de la première étape à Harju. Après deux passages par Äsämäki et Sahloinen-Moksi, la journée se terminera dans la nuit avec encore 19,75 km chronométrés.

Les samedi 2 octobre Elle débutera à 7h16 au sud de Jyväskylä et après un double run matin-après-midi sur quatre étapes, l’étape de rue Harju sera répétée sous les phares. Les dimanche 3 octobre la fin de la fête impliquera un double passage à travers deux tronçons d’un peu plus de 11 km chacun pour terminer la Power Stage vers midi.

Au total, le Rallye de Finlande 2021 ajoutera 1 059,64 km (287,11 d’entre eux chronométrés).