«OGN est actuellement sous-évalué», déclare l’équipe d’origine lorsqu’elle achète une valeur de 0,3 million de dollars de ses jetons.

Projets Blockchain

“OGN est actuellement sous-évalué”, déclare l’équipe Origin en rachetant 1,3 million de dollars de ses jetons

Phénomène courant sur le marché traditionnel, les rachats ont également gagné du terrain sur le marché de la cryptographie. Des noms populaires comme Binance, FTX, DeFi bluechip Yearn et bien d’autres font des rachats depuis un certain temps déjà.

Également connu sous le nom de rachat, le rachat implique qu’une société achète ses propres actions en bourse, réduit le nombre d’actions en circulation et gonfle le bénéfice par action. Elle conduit souvent à une augmentation de la valeur du stock. Le rachat démontre qu’une entreprise dispose de suffisamment de liquidités.

Le dernier projet de cryptographie à le faire est Origin Protocol, dont l’objectif est de créer des marchés de l’économie du partage.

Mardi, le cofondateur d’Origin, Matthew Liu, a annoncé qu’il achèterait pour 1 304 284 $ de jetons Origin (OGN) sur les marchés ouverts au cours de la semaine prochaine. Ces jetons seront retirés de la circulation et renvoyés aux Réserves de la Fondation.

Cet achat sera effectué à partir des revenus générés par nos récentes ventes NFT pour ce rachat de token.

« J’aime la conviction de l’équipe Origin quant à leurs perspectives d’avenir. Cela encouragerait d’autres projets à considérer la même chose comme une preuve de confiance dans la valeur de leurs jetons », a noté SpartanBlack, partenaire du crypto fund The Spartan Group.

Le rachat d’OGN a été effectué car “notre produit est actuellement sous-évalué”, a déclaré l’équipe, ajoutant que l’objectif était également de réduire l’offre.

Lancé sur Binance en janvier 2020, les 80 millions de tokens du projet sont actuellement jalonnés, ce qui diminue encore le float OGN.

L’équipe, cependant, n’a pas fini de réduire les nombres et prendra des mesures supplémentaires à l’avenir pour gérer l’offre en circulation via des rachats supplémentaires et la rétention de jetons qui seraient autrement libérés par les réserves de la Fondation.

Au moment de la rédaction, OGN se négocie à 1,12 $ avec une capitalisation boursière d’environ 238 millions de dollars, en baisse de plus de 67% par rapport à son sommet historique de 3,35 $ il y a deux mois, selon CoinGecko.

Protocole d’origine/USD OGNUSD

1,1142$0,054,38%

Volume 101,27 m Variation 0,05 $ Ouvert 1,1142 $ En circulation 314,07 m Capitalisation boursière 349,93 m

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.