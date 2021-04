Oh, bien: le prince Andrew est en affaires avec un harceleur sexuel en série accusé ⋆ .

Le chroniqueur du Daily Mail, Richard Kay, a passé la plupart de ses journées de couverture royale à se concentrer sur le prince William, le prince Charles, Harry, Meghan, Kate et Rose Hanbury. Il est donc très curieux que quelqu’un – probablement Charles – ait fait un signe de tête à Kay pour cette histoire sur le prince Andrew. Apparemment, Andrew a créé une nouvelle entreprise, mais ce n’est pas vraiment une «entreprise» autant que c’est une société écran destinée à cacher les revenus d’Andrew, parce qu’il a apparemment des revenus ??? Et pas seulement cela, mais Andrew est maintenant «en affaires» avec un harceleur sexuel en série nommé Harry Keogh.

Le duc d’York a des amis qui ne conviennent pas: [As Prince Andrew] continue la bataille pour restaurer sa réputation dans le scandale sordide qui a éclaté après le suicide du pédophile Epstein en 2019 et l’arrestation de Maxwell l’année dernière pour trafic sexuel, il est apparu qu’il avait discrètement créé une entreprise avec un banquier en disgrâce accusé de harcèlement sexuel. Harry Keogh a eu une brillante carrière chez Coutts, la banque de la reine, jusqu’à sa démission il y a trois ans après avoir été accusé d’avoir touché une collègue de manière inappropriée et de se vanter de ses exploits sexuels. Hier, des sources proches d’Andrew ont vigoureusement défendu à la fois l’arrangement et Keogh, qu’ils ont décrit comme un “ ami et conseiller de longue date ” du duc et de son “ banquier privé depuis environ 20 ans ” … Les sources insistent également sur les deux hommes. est entré en affaires ensemble »et que la société est en sommeil.

Andrew attire simplement les personnes les plus grossières: La question troublante qui persiste, cependant, est de savoir comment un homme dont le comportement aurait été si toxique que certaines femmes du personnel ont refusé de travailler avec lui – parmi les plaintes figuraient des allégations de “ commentaires obscènes, de consommation excessive d’alcool et de contacts physiques indésirables ” – a pu restent une figure bien établie dans la vie du prince Andrew.

Qu’est-ce que cette «entreprise»? Mettant de côté la conduite présumée de M. Keogh, les détails de ce projet commercial en disent long sur la grandeur d’Andrew et sa vanité. L’entreprise, formée en juin dernier pour servir de véhicule aux investissements de la famille d’Andrew, s’appelle Lincelles, après une obscure bataille du XVIIIe siècle contre les Français dans laquelle les forces britanniques étaient commandées par le duc d’York…. L’entreprise a été structurée comme une société illimitée pour des raisons de confidentialité, ce qui signifie qu’elle n’est pas obligée de déposer des comptes auprès de Companies House et peut éviter de divulguer des bénéfices, des pertes ou des revenus. L’inconvénient est que les actionnaires sont personnellement responsables s’ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Andrew contrôle 75% de l’entreprise par le biais de l’Urramoor Trust, Keogh étant répertorié comme un autre contrôleur.

Andrew et la perception du public: Il n’y a, bien sûr, aucune raison pour que les deux hommes ne collaborent pas à de telles entreprises – à part une. Et ceci est crucial: la perception du public. À un moment où le prince cherche désespérément à reconstruire sa stature royale et à reprendre ses fonctions officielles, il semble faire un pied de nez aux critiques en s’engageant dans une entreprise commerciale avec quelqu’un dont la réputation est aussi intense que la sienne. À peine une semaine s’est écoulée depuis qu’Andrew a été chassé des funérailles de son père, le prince Philip, dans une Bentley Flying Spur de 220000 £ avec plaque d’immatriculation personnelle.