Oh! Darling: L’histoire derrière la chanson des Beatles

Par le temps Les Beatles ont fini de travailler sur leur dernier album en tant que groupe, ils avaient enregistré ensemble pendant près de sept ans. À cette époque, il semblait que le monde avait complètement changé. Mais le Paul Mccartney– écrit «Oh! Darling », plus que toute autre chanson sur le Abbey Road album, a ses racines dans un temps avant que le monde ait même entendu parler du groupe.

Regard en arrière aussi bien qu’en avant

Pour les Beatles, 1969 consistait à regarder en arrière aussi bien qu’en avant. Prenez leur séance photo le 9 avril. Paul McCartney porte une chemise noire et blanche qui rappelle celle que lui, John et George peuvent être vus portant sur les photos de The Quarry Men vers 1958, leurs tenues de scène assorties, l’uniforme des débuts du groupe naissant.

Une décennie s’était écoulée depuis lors, et tant de choses s’étaient passées pendant ces années. Les Beatles ont commencé leur dernière année ensemble d’abord dans les studios de cinéma de Twickenham, puis dans leur propre studio Apple. Le concept original était pour le groupe, qui avait passé une grande partie de 1968 à enregistrer le récemment sorti «Album blanc», pour revenir au spectacle vivant pour la première fois depuis 1966. Le plan était de les filmer en train de répéter, puis de jouer, une émission spéciale télévisée en direct (l’une des idées était de louer une paire de navires de croisière qui emmèneraient le groupe à travers le monde). Méditerranée à un ancien amphithéâtre en Tunisie), et ils ont donc dû élaborer un ensemble de chansons qui pourraient être interprétées en direct, sans la supercherie de studio qui avait caractérisé leurs albums les plus récents.

“C’est typique d’une chanson de 1955”

Le deuxième jour de ce qui deviendra d’abord connu sous le nom de sessions «Get Back», qui durèrent presque tout le mois de janvier 1969, Paul présenta une nouvelle chanson, «Oh! Darling », qui était autant un retour aux années 50 que cette chemise bicolore. La chanson a été écrite dans le style d’une ballade rock’n’roll par The Platters ou The Diamonds, dont le hit de 1957 “Little Darlin ‘” avait présenté un huitième de mot parlé, du type qui John et Paul peut être entendu spoofing dans les premières versions de «Oh! Darling », tout comme sur certains de leurs tout premiers enregistrements à domicile à l’adolescence (écoutez« Vous serez à moi »d’Anthology 1). Comme George Harrison a expliqué: «La structure des accords est très agréable. C’est typique d’une chanson de 1955. »

Les Beatles sont revenus sur «Oh! Darling »plusieurs fois en janvier (une version presque complète est disponible sur Anthology 3), mais lorsque ces sessions ont pris fin pour permettre Ringo pour honorer ses engagements vis-à-vis de la réalisation de films, il n’a jamais été enregistré à leur satisfaction, comme tant d’énormes nombres de numéros lancés ce mois-ci.

«C’est un peu plus bas»

Ce n’était qu’une question de semaines avant que le groupe ne se retrouve de retour en studio pour travailler sur plus de chansons. Entre février et août 1969, ils ont enregistré les morceaux inclus sur Abbey Road, un album nommé d’après l’emplacement du studio où tant de leurs plus grandes œuvres avaient été créées, et qui verrait John, Paul, George et Ringo travailler ensemble pour le dernière fois.

Lors d’une séance le 20 avril, les Beatles sont revenus sur «Oh! Chéri.” La finale de 26 prises a été jugée la meilleure et deviendrait la piste d’accompagnement de base, mais c’était la livraison vocale qui, selon Paul, ferait ou défait la chanson.

Comme il l’a raconté dans la biographie de Barry Miles, Many Years From Now, «Je me souviens surtout de vouloir avoir la bonne voix, de vouloir la faire bien, et j’ai fini par essayer chaque matin en entrant dans la session d’enregistrement. Je l’ai essayé avec un micro à main, et je l’ai essayé avec un micro debout, je l’ai essayé dans tous les sens, et j’ai finalement obtenu la voix avec laquelle j’étais raisonnablement satisfait. C’est un peu plus bas… C’était inhabituel pour moi; J’essaierais normalement toutes les étapes d’une voix en une journée.

«Déchirer ses cordes vocales en lambeaux»

L’ingénieur Geoff Emerick a soutenu la version des événements de Paul: «Chaque jour, nous aurions droit à une performance d’enfer alors que McCartney mettait tout en œuvre pour chanter la chanson … avec un écho de bande de style années 50 … une fois et une fois seulement, déchirant presque sa voix cordons aux lambeaux dans le processus. »

Alors que le groupe intensifiait son travail sur Abbey Road, consacrant une grande partie de juillet et août au projet, Paul a finalement capturé cette voix extraordinaire que nous entendons sur l’album le 23 juillet, tandis que les astronautes d’Apollo 11 rentraient de la lune.

«C’est une excellente chanson de Paul»

Les overdubs se sont poursuivis jusqu’en août – y compris les sublimes choeurs de John et George. La chanson terminée, tout en étant clairement un hommage stylistique à ces disques des années 50 dont les Beatles étaient tous tombés amoureux à l’adolescence, était une performance sans limites qui montrait à quel point ils étaient venus – et d’où.

En parlant de la chanson en 1980, John Lennon a déclaré: «C’est une grande chanson de Paul», avant de plaisanter, «j’ai toujours pensé que j’aurais pu faire mieux – c’était plus mon style que le sien. Il l’a écrit, alors que diable, il va le chanter.

Vous pouvez écouter le mix 2019 de «Oh! Darling »et une autre sortie inédite des sorties anniversaire d’Abbey Road ici.