Source : Russell Holly / Android Central Feral Interactive apporte bientôt la collection XCOM 2 sur Android, et c’est plutôt génial. J’espère qu’il s’agira de l’un des meilleurs jeux Android et qu’il sera aussi amusant que je m’en souvenais. Mais, malheureusement, cela met également en évidence quelques points douloureux potentiels pour les développeurs qui souhaitent […] More