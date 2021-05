Oh, MAINTENANT, les hôtes de Lefty ‘View’ trouvent que Jenner de GOP est une menace ⋆ .

Il y a quatre ans, l’hôte de The View a lancé une éventuelle course à la présidence de Caitlyn Jenner. Maintenant, les hôtes libéraux voient Jenner comme une menace pour un puissant gouverneur démocrate. La co-animatrice libérale Joy Behar a dénoncé vendredi dernier la star de la télé-réalité comme un pantin inexpérimenté de Trump. Discutant de l’entrée de Jenner dans la course au rappel au poste de gouverneur de Californie, Joy Behar a fulminé face à la menace républicaine pesant sur Gavin Newsom: «La star de la télé réalité Caitlyn Jenner vient d’annoncer son intention de se présenter aux élections de gouverneur. Est-elle en quelque sorte qualifiée pour ce poste?”

En utilisant des points de discussion démocrates, l’hôte a saccagé: «Elle a un dossier de vote très irrégulier d’après ce que je pourrais dire…. Ouais, ensoleillé, il a ce gars Brad Pascal qui dirige sa campagne. Qu’est ce que tu penses de ça? Je veux dire que ce type a été accusé d’utiliser les fonds de la campagne pour s’enrichir. C’est lui qui dirige sa campagne ou sa campagne. »

Tout un contraste avec le Édition du 26 avril 2017 de The View, où Jedediah Bila, alors co-animateur, a fait pression: «Je Voulez-vous vous présenter aux élections? Je suis sérieux!”

Lors de cette émission, le co-animateur Whoopi Goldberg a demandé au lobby de Jenner, Donald Trump: «Que pouvez-vous lui dire qui dit: ‘Écoutez. Vous devez vous souvenir. Nous sommes tous américains ici. Comment pouvez-vous nous aider? » Behar a interrogé: «Voteriez-vous pour lui à nouveau? Vous regrettez d’avoir voté pour lui?

Maintenant que Jenner pourrait menacer le contrôle démocratique total de la Californie, attendez-vous à ce que l’hostilité envers Jenner augmente.

