« Oh mon Dieu, c’est Lionel Messi »

Jack Wilshere a révélé à quel point il était impressionné par Lionel Messi dans le tunnel avant de sortir pour remporter l’homme du match contre Barcelone.

En 2011, Wilshere, 19 ans, a produit une performance exceptionnelle contre les géants espagnols alors qu’ils étaient à leur apogée.

.

Wilshere a dominé le match contre Barcelone aux Emirats

Les Gunners ont gagné 2-1 aux Emirats en huitièmes de finale aller et le milieu de terrain a joué un rôle de premier plan face à Xavi et Andres Iniesta.

Wilshere a admis qu’il ne pouvait pas le croire quand il a regardé et a vu la légende argentine avant le match.

« Dans le tunnel, je le regardais et je pensais » oh mon Dieu, c’est Messi « », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à talkSPORT.

« C’était aux Emirats, le premier. J’étais derrière Cesc (Fabregas) et Cesc et lui sont comme des meilleurs potes. Alors ces deux-là se sont embrassés et je suis juste là à penser « wow ».

« J’avais 19 ans. C’est à ce même match que j’ai été nommé homme du match. »

Il a ensuite plaisanté: « Il m’a regardé comme ça après le match. »

.

Wilshere était l’homme du match contre Barcelone

Wilshere a admis que Messi était l’adversaire le plus coriace qu’il a affronté et a expliqué pourquoi.

Il a dit : « C’est sa force et son contrôle. Il vous montrera le ballon, courra vers vous puis le rattrapera, mais son corps dans une position où vous ne pourrez pas le lui retirer à moins que vous ne lui fassiez une faute.

«Il montera aussi la faute. Il le chevauchera et s’éloignera de vous. Je pense que c’est un talent naturel. Oui, il a travaillé dessus et l’a développé, mais je pense qu’il est né avec.

On se souviendra toujours de Wilshere pour cette masterclass contre Barcelone face à deux des plus grands milieux de terrain de leur génération.

Il a expliqué ce qui rendait si difficile de jouer contre eux.

.

Messi est l’un des plus grands footballeurs de tous les temps

« Hors possession ouais, ils (Xavi et Iniesta) sont les plus durs contre lesquels j’ai joué, a-t-il déclaré: » Essayer de comprendre comment appuyer, quand appuyer, vous ne pouviez pas.

« Vous mettez en place un plan de match où nous allons appuyer quand ils entrent dans ce moment ou une mauvaise passe.

«Ils ont fait ces petites passes entre eux au milieu de terrain et je ne l’ai jamais vu. Normalement, un milieu de terrain fait des passes standard, joue à travers les lignes jusqu’à l’avant ou joue large.

«Ils jouaient de petites passes, vous faisaient sortir, puis ils partaient. Messi monterait dessus et créerait une chance.

« Pendant les 20 premières minutes, ils auraient pu mener 3-0. Messi était en feu. Puis ça a juste tourné. La foule s’est retournée et nous avons gagné.

Offre de pari du jour

BETFAIR offre à tous les nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari de 10 £ sur le football (du 6 au 12 décembre), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org