Oh non, Advance Wars 1+2 : le redémarrage du camp a été retardé sur Switch

Triste nouvelle, les amis. Nintendo a annoncé que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été retardé.

Le jeu, qui sert de remake à la fois d’Advance Wars et d’Advance Wars 2: Black Hole Rising, ne sera plus lancé le 3 décembre comme prévu. Au lieu de cela, vous pouvez vous attendre à le voir sur l’eShop au « printemps 2022 ».

Nintendo a partagé la nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux aujourd’hui :

Salut les troupes ! #AdvanceWars 1+2 : Re-Boot Camp, qui devait être lancé le 12/3, sortira désormais sur #NintendoSwitch au printemps 2022. Le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour s’affiner. Vous allez bientôt vous battre avec Andy et ses amis ! Merci pour votre patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 22 octobre 2021