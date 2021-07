‘Oh non!’ Comment un hymne d’un groupe de filles des années 60 a repris TikTok

Si vous avez passé du temps sur TikTok au cours de la dernière année, le repère musical était incontournable: “Oh non, Oh, non, Oh, non, non, non, non, non”, dit le refrain, avant qu’une catastrophe hilarante ne frappe.

Alors que l’extrait musical a été attribué à tout le monde, des rappeurs Kreepa à Capone (de Capone-N-Noreaga), il s’agit en fait d’un extrait du classique du groupe féminin de 1964 “Remember (Walking In The Sand)” de The Shangri-Las.

Le groupe de filles des années 60 est mieux associé à leur hit n ° 1 “Leader Of The Pack”, avec ses sons de moto rugissants. Les chansons des Shangri-Las incarnent le mélodrame pour adolescents, des petits amis motards malheureux aux amoureux sans engagement, il n’est donc pas étonnant que leur chanson ait pris son envol avec une nouvelle génération.

Comme beaucoup groupes de filles à l’époque, le Shangri-Las était composé de tous les adolescents, de deux groupes de sœurs du Queens, à New York, qui étaient tous au lycée lorsque le groupe a commencé. Les sœurs sont devenues célèbres du jour au lendemain grâce à l’auteur-compositeur et producteur George Francis “Shadow” Morton, qui a gagné le surnom après avoir rôdé dans les couloirs du célèbre Brill Building.

“Remember (Walking In The Sand)” a été essentiellement écrit sur un défi. Morton rencontrait l’auteur-compositeur Ellie Greenwich et son mari et collaborateur Jeff Barry, qui faisait froid dans le dos à Morton.

“Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?” Barry lui a demandé », se souvient Morton dans un entretien avec Vanity Fair. « Je suis un auteur-compositeur – comme vous », a répondu M. Morton. « Quel genre de chansons ? » dit Barry. « Hit chansons », a rétorqué Morton. “Pourquoi ne m’en apportes-tu pas un?” dit M. Barry avec scepticisme. Et avec ça, Morton a passé frénétiquement des appels téléphoniques et a trouvé un groupe de filles du Queens qui étaient prêtes à enregistrer. Le seul problème était que Morton n’avait pas de « chansons à succès », alors il a fini par en écrire une dans sa voiture sur le bord de la route en se rendant à la session.

Lorsque Morton avait besoin de quelqu’un pour jouer le piano sur la chanson, il a demandé à un jeune joueur qui se trouvait dans le bâtiment ce jour-là de sauter sur la chanson. Ce jeune de 15 ans était le pianiste lui-même, Billy Joel.

« J’ai joué sur une session avec « Shadow » Morton pour deux chansons : « Remember (Walkin’ in the Sand) » et « Leader of the Pack », a rappelé Joel dans une interview avec Rolling Stone en 2005. « Nous avons fait les enregistrements avant que les Shangri-Las ne chantent dessus. Je suis presque sûr que c’était moi. J’ai vu une interview avec Ellie Greenwich [the song’s co-writer], et elle a dit que ce n’était pas moi. Cependant, je n’ai jamais été payé, donc cela ne fait aucune différence.

Néanmoins, Shadow a obtenu son succès, la chanson a atterri au n ° 5 du Billboard Hot 100 et a depuis été reprise par Aerosmith et échantillonnée à l’infini au cours des cinq dernières décennies. Qu’il soit haché, dressé ou échantillonné, l’hymne du groupe de filles perdure.

