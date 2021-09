Oh non, les pulls Pokémon de Noël ont déjà commencé

in

Image : Merchoïde

Si vous aimez les pulls de Noël horribles mais fantastiques et que cela ne vous dérange pas d’en parler trois mois avant le grand jour, alors nous avons le produit pour vous. Et si vous détestez tout ça, nous sommes vraiment désolés.

Oui, ce n’est peut-être qu’en septembre, mais Merchoid a déjà sorti l’un des premiers pulls Pokémon de Noël de l’année. Avec Pikachu, Bulbasaur, Charmander et Squirtle et un modèle incroyablement désireux de le montrer (sérieusement, nous aimerions une partie de cette énergie s’il vous plaît), le pull est actuellement en pré-commande et se vend apparemment rapidement.

Vous pouvez le récupérer dans la boutique Merchoid pour 36,99 £, livraison comprise, l’expédition étant prévue en octobre. Nous ne sommes pas sûrs d’avoir déjà précommandé un pull auparavant, mais il y a une première fois pour tout !

Images : Merchoïde

Maintenant, excusez-nous alors que nous partons pour être super préparés et acheter tous les cadeaux de Noël à l’avance et – hahaha de qui plaisantons-nous ?!

