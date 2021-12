Oh non, Twitter aura plus de publicité et entrera dans vos conversations

Les réseaux sociaux sont quelque chose que la plupart de la population utilise au quotidien. Un endroit où nous pouvons nous tenir au courant des dernières nouvelles, discuter avec des amis ou, si vous faites partie de ceux qui cherchent à être un influenceur, même gagner leur vie en les utilisant. Mais si nous avons tous quelque chose en commun en ce qui concerne l’utilisation de ces applications, c’est, au moins à certaines occasions, que nous nous sommes sentis agacés d’y voir trop de publicité. Le dernier mouvement de Twitter, le réseau social de l’oiseau bleu, il semble qu’il ne plaise pas à beaucoup puisqu’il va mettre en place encore plus de publicité dans votre flux, même entrer dans nos propres conversations. On vous explique tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment vous pouvez l’atténuer, ou au moins un peu.

Plus de publicité sur Twitter, c’est trop ?

Comme vous pouvez l’imaginer, les entreprises qui développent ce type de services ont besoin d’un moyen de se maintenir en ne demandant aucun type d’abonnement ou de paiement pour leur utilisation. De cette façon, la chose la plus naturelle est qu’ils montrent une sorte de La publicité dans ses différentes fonctions telles que la Chronologie Twitter. Aller voir les publications des utilisateurs que nous suivons et nous retrouver, parmi eux, avec une certaine promotion n’est pas que ce soit trop ennuyeux. Le « problème » survient lorsque ces messages publicitaires sont vus trop souvent, devenant trop intrusifs.

Test en cours : publicités dans les conversations Tweet. Explorer les publicités de marque là où se déroule la conversation.

En savoir plus sur notre chef de produit Bruce Falck, ci-dessous 👇 https://t.co/QpDvKiObRk

– Twitter Business (@TwitterBusiness) 13 octobre 2021

Eh bien, il semble que le dernier mouvement de Twitter s’engage à nous montrer encore plus de publicité pendant que nous l’utilisons. Et c’est que, apparemment, les développeurs du réseau social de l’oiseau bleu travaillent sur le chemin de inclure la publicité non seulement dans l’alimentation, mais aussi dans les fils de réponse eux-mêmes. De cette façon, pendant que nous lisons le dernier fil devenu viral sur Twitter, nous pouvons voir des messages publicitaires comme ceux que nous vous laissons dans l’image ci-dessus, interrompant nos conversations ou ce que nous lisons.

Il est compréhensible que Twitter veuille gagner de l’argent avec l’utilisation de son application par les utilisateurs, mais finira-t-elle par devenir une « pure publicité » ? C’est-à-dire, devrons-nous utiliser ce réseau social de manière à ce que tous les 2 ou 3 tweets, nous voyions une publicité ? Personnellement, cela nous semble trop et nous pensons qu’une telle démarche amènerait de nombreuses personnes à arrêter de l’utiliser. L’alternative à ce type d’action est peut-être un service d’abonnement sur Twitter qui nous permet de payer pour l’utiliser et de ne pas voir plus de publicité dans le style de YouTube Premium.

Comment voir moins de publicité sur Twitter

Si tant de publicité vous dérange lorsque vous utilisez ce réseau social, sachez qu’il existe un moyen de « transmettre » à Twitter qui Ces annonces ne vous intéressent pas. Par conséquent, nous pourrions dire que nous finirions par voir un peu moins de publicité sur la chronologie. Pour accéder à cette fonction c’est aussi simple que :

Lorsque vous faites face à une promotion, cliquez sur l’icône avec les trois points que vous verrez à sa droite sur votre téléphone. Différentes options apparaissent dans ce menu déroulant. Si vous voulez savoir pourquoi cette publicité vous est montrée, il vous suffit de cliquer sur « Pourquoi cette publicité ? ». Cependant, si vous cliquez sur « Cette annonce ne m’intéresse pas » il disparaîtra automatiquement.

Ce procédé vous fera voir un peu moins de publicité sur ce réseau social. Cependant, la prochaine fois que vous l’ouvrirez à nouveau, vous verrez probablement un nouveau message d’une autre annonce. Si ce que vous recherchiez est de ne voir aucune promotion, nous sommes désolés de vous dire que cela n’arrivera pas car Twitter souhaite rentabiliser son service.