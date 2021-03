Oh oh, le Hubble agit bizarrement – BGR

Le télescope spatial Hubble est ancien. Il approche rapidement son 31e anniversaire du lancement de sa mission d’étudier le cosmos, et bien que 31 ans ne semblent pas aussi longs, pour une machine en orbite autour de la Terre – et endurant tout ce qui vient avec son exposition à l’espace – c’est très longue durée. Cela a bien fonctionné pendant très longtemps, renvoyant des images incroyables et d’autres observations de structures dans l’espace, mais cela ne va pas durer éternellement, et cette semaine, il a montré son âge.

Le 7 mars, Hubble a inopinément fermé ses observations scientifiques. Les systèmes automatisés qui surveillent l’état de santé de l’engin spatial ont déclenché le changement, mettant le télescope en «mode sans échec» en raison de ce qui est décrit comme «une erreur logicielle dans l’ordinateur principal de l’engin spatial». Malheureusement, ce n’était que le début de la bizarrerie à laquelle les gestionnaires de Hubble ont dû faire face au cours de la semaine dernière.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, l’erreur s’est produite vers 4 h 00 HNE. Lorsque l’équipe Hubble s’est enregistrée sur le télescope pour voir ce qui se passait, elle a découvert que quelque chose n’allait pas dans une récente mise à jour du logiciel du vaisseau spatial. Le changement était censé aider le télescope à rester stable bien que l’un de ses gyroscopes ne soit plus ce qu’il était. « [The Hubble team] a déterminé que l’amélioration n’avait pas l’autorisation d’écrire à un emplacement spécifique de la mémoire de l’ordinateur, ce qui a causé un problème avec l’ordinateur de vol principal et a ensuite amené le vaisseau spatial à entrer en mode sans échec », explique la NASA.

La NASA dit qu’elle travaille déjà sur un correctif pour le problème logiciel et annulera les modifications qu’elle a apportées entre-temps afin que le télescope puisse se remettre au travail. Cependant, lorsque l’équipe a examiné attentivement les systèmes du vaisseau spatial, elle a repéré un autre problème: la porte d’ouverture à fermeture automatique de Hubble était restée ouverte. La porte est conçue pour se fermer si le télescope pointe accidentellement vers le Soleil, car cela pourrait endommager ou détruire certains de ses éléments les plus sensibles. L’équipe a confirmé que les commandes et l’alimentation atteignaient le moteur de la porte, mais rien ne se passait. Heureusement, un moteur de secours est installé pour une telle panne, et la NASA utilisera désormais le moteur de secours à la place du moteur principal.

Phew! Alors, c’est ça, non? Malheureusement non. Alors que la NASA se préparait à remettre le télescope en mode de fonctionnement, une «erreur inattendue» dans la caméra grand champ 3 est apparue. La NASA ne révèle pas beaucoup de détails à ce sujet, mais dit qu’elle suspendra l’utilisation de cet instrument jusqu’à ce qu’elle puisse comprendre ce qui ne va pas.

La NASA veut vraiment, vraiment que Hubble continue de vivre pendant de nombreuses années, et pour être honnête, l’agence en a vraiment besoin pour continuer à travailler. Avec les retards incroyables et les dépassements de coûts du télescope spatial James Webb (grâce aux échecs répétés et à l’incompétence de l’entrepreneur Northrop Grumman), la NASA dépend énormément de Hubble. Espérons que tous les problèmes qui surviennent pourront être résolus.

