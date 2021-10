Oh regardez, 25 secrets glorieux sur Hocus Pocus révélés

17. Le prochain rôle de Katz après avoir joué Max Dennison, fan de Grateful Dead, était un Deadhead… mais pour de vrai. Cependant, le surnom de Max a été donné dans le film par les intimidateurs Ice et Jay s’étendait au-delà de l’ensemble Hocus Pocus.

« Juste après avoir fait ce film, je suis allé suivre The Grateful Dead pendant trois ou quatre ans et c’était le nom de mon lot Grateful Dead : Hollywood », a déclaré Katz à E! Nouvelles. « Tout le monde disait : ‘Quoi de neuf, Hollywood ?!' »

Et non, il n’a pas gardé la chemise tie-dye de Max du film pour la porter. « Je faisais le mien, mec », a-t-il déclaré.

18. Le jeune trio du film – Katz, Shaw et Birch – est resté proche au fil des ans, surtout après s’être réunis pour le 20e anniversaire au Walt Disney Studio Lot en 2013. « C’était comme, ‘Oh attends, on s’aime autre, pourquoi ne traînons-nous pas ?! ‘ « , a déclaré Shaw. « [We] est sorti dîner un Halloween, c’était parfait. Nous sommes toujours connectés après ça. »