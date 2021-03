Oh-si-parfait! Avec 60000 repas, le chanteur Mohit Chauhan termine une année à nourrir ses amis à fourrure

Mohit Chahuahn nourrit des chiens errants dans les forêts de Delhi depuis le 25 mars 2020 (Image Facebook)

Cela fait un an que l’auteur-compositeur-interprète Mohit Chauhan a impressionné le monde de l’Internet avec son geste aimable de nourrir des chiens errants à Delhi. Il a continuellement tenu ses fans au courant de ses aventures quotidiennes tout en nourrissant 60 à. 70 chiens errants et l’initiative a récemment terminé 365 jours.

Depuis l’annonce du verrouillage de 21 jours, plusieurs célébrités, de Sonu Sood à Vikas Khanna, ont donné l’exemple des efforts de secours à eux seuls et le chanteur de «Masakali» est l’un de ces héros. «60 000 repas | 30 000 kg de riz | 10 000 kg d’aliments secs | 22 000 litres d’eau potable | 10 chirurgies réussies | 100 soins médicaux… Nos 365 jours d’amour à fourrure inconditionnel! Plz regarde les animaux errants des oiseaux autour de toi », a déclaré son tweet.

60 000 repas | 30 000 kg de riz | 10 000 kg d’aliments secs | 22 000 litres d’eau potable | 10 chirurgies réussies | 100 soins médicaux… Nos 365 jours d’amour à fourrure inconditionnel! Plz look aftr animaux errants oiseaux autour de vous #animalsarepeopletoo Vidéo complète: https://t.co/GqmMG7I2W6 pic.twitter.com/yDf2FqvYTB – Mohit Chauhan (@_MohitChauhan) 25 mars 2021

Chauhan se rend chaque jour dans les zones forestières de Delhi pour nourrir ces chiens qui ont été ignorés pendant le verrouillage alors que les gens arrêtaient de sortir de chez eux avec la peur d’une pandémie qui se cachait. Dans un cas, il a trouvé un chiot mort et l’a enterré après avoir fait une prière. Le chanteur a sauvé le frère après lui avoir fait subir une intervention chirurgicale et après de nombreux efforts, il a survécu.

Le chanteur a également tagué des célébrités de l’industrie cinématographique et du circuit sportif pour attirer leur attention et faire passer le mot pour nourrir les chiens errants et les aider dans le verrouillage.

Il s’agissait d’un effort conjoint du chanteur et de son épouse Prarthna Gahilote, récemment reconnue pour son travail sur les animaux pendant la pandémie. Elle a été honorée du prix Women’s Icons and Good Samaritans, a partagé le chanteur sur ses réseaux sociaux.

Le couple a pris des laissez-passer spéciaux pour pénétrer dans les zones boisées. La zone a été cartographiée et les endroits où les animaux ont besoin de nourriture ont été identifiés. Il lui faut trois à quatre heures par jour pour nourrir les animaux en utilisant 25 kg de nourriture sèche, 7 litres de lait et 70 litres d’eau.

Le chanteur a également demandé à ses partisans de ne pas abandonner leurs animaux de compagnie pendant les périodes difficiles, car ils ne propagent pas le virus.

