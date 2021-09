Oh Snap de Sephora ! Solde : obtenez 50 % de rabais sur les produits Lancôme Rénergie

Et si vous cherchez un produit à utiliser avant de vous coucher, vous devez jeter un œil à cette crème de nuit très recherchée. Il raffermit la peau pendant la nuit tout en réduisant les signes visibles du vieillissement. Votre peau se sentira régénérée chaque matin au réveil. Il cible les rides, ridules et perte de fermeté grâce au beurre de karité et à l’acide hyaluronique.

Un fan a félicité le produit pour avoir fourni des “résultats remarquables”, partageant: “J’ai reçu ce produit hier et je l’ai utilisé avant d’aller au lit la nuit dernière. Je ne peux pas croire que quelques heures seulement ont fait la différence ! Mes pores sont visiblement plus petits et mon teint a l’air plus sain. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera mon visage au bout de 4 semaines. Juste une petite noisette couvrira votre visage. Cela vaut bien l’argent. ” Un autre a déliré: “J’utilise les crèmes de jour et de nuit depuis des années et je n’ai jamais rien trouvé d’aussi bon pour hydrater ma peau et la garder douce et souple. J’adore la texture de la crème de nuit. C’est ‘ t gras du tout, se déroule en douceur, se sent léger mais est assez lourd pour faire un travail remarquable. Je ne pourrais tout simplement pas m’en passer. “