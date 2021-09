Oh Snap de Sephora ! Soldes : 50 % de réduction sur Too Faced, Strivectin et plus

Vous n’aurez absolument rien à craindre si vous utilisez l’eye-liner gel étanche 36 heures Too Faced Killer Liner. Il a une tenue incroyable de 36 heures. Oui, vous avez bien lu, cela dure en fait un jour et demi. Il est imperméable, résistant au transfert et ne s’écaille pas. De plus, il y a tellement de nuances étonnantes parmi lesquelles choisir. Que demander de plus à un eye-liner ?

Un client a décrit celui-ci comme un « SAINT GRAAL », précisant : « Je ne peux pas croire que plus de gens n’en parlent pas ! Ils sont PARFAIT ! à l’épreuve des mouvements. Vous pouvez les utiliser partout. : ligne des cils supérieurs, ligne des cils inférieurs, ligne de flottaison..etc. Les couleurs sont INCROYABLES ! Très vives et apparaissent réellement sur les yeux. Elles ne sont ni inégales ni sèches. Elles ne le font pas. t traîne. Super facile à utiliser. Sérieusement incroyable. J’ai acheté toutes les couleurs au cours des derniers mois et je me suis littéralement débarrassé de toutes mes autres doublures. “

Si vous avez besoin d’un peu plus de conviction, un fan de l’eye-liner a partagé : “Je l’ai porté deux fois. Un jour, j’ai travaillé toute la journée à un bureau plutôt qu’au golf. 15 heures plus tard, le liner était toujours parfait. Aujourd’hui, j’ai travaillé toute la journée dans un bureau a ensuite couru 10 km. 15 heures plus tard, le liner est toujours parfait. Le crayon ressemble à un étui en plastique mais ce n’est pas le cas. Vous pouvez l’aiguiser et il se rase comme un liner en bois. Il s’applique facilement et la tenue est super. Il s’enlève facilement avec un nettoyant crémeux. “