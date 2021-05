Oh, vous voulez des employés? Arrêtez d’être ******* s ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, Ticker du marché:

En mars dernier, le monde s’est fermé.

À l’exception de…. tous les employés «essentiels».

Épiceries.

Quincailleries.

Grands magasins de toutes sortes.

Restaurants, “à emporter” (cela signifie pas de pourboire, au fait.)

Magasins d’alcool

Magasins de mauvaises herbes, dans certains États

Et quelques autres.

Quelques-uns d’entre eux offraient une «prime de risque» pendant une courte période, et quelques autres offraient des heures supplémentaires alors que les gens retiraient tous les TP des magasins comme le Zombie Apocalypse était sur nous. Juste «15 jours pour ralentir la propagation», voilà comment cela a commencé, puis un autre mois.

On a dit à tous les autres de se cacher dans leur maison, et ils ont été payés pour le faire. Mieux encore, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas être saisis ou expulsés. L’oncle CDC l’a dit et le gouvernement a gloussé d’approbation, poussant les imprimeurs à distribuer des milliards de dollars qu’ils n’avaient pas.

Personne ne donnait de vol **** si l’un de ces «travailleurs essentiels» attrapait Covid-19 et mourait. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas d’assurance maladie; ils travaillaient à temps partiel et avaient peu ou pas d’avantages sociaux. Ne me donnez pas ce BS sur Obamacare et les mandats; il a été joué et je l’ai vu jouer avec des gens que je connais en m’assurant que vos heures étaient juste en dessous des limites du mandat – toujours. Si ces employés se retrouvent à l’hôpital, merde difficile; sucer cette facture médicale de 500 000 $. Le reste des gens était assis à la maison et fumait des bangs ou buvait de la bière, payé par ceux qui allaient encore travailler et devaient payer des impôts. Oh, et ce «chômage accru» était également en grande partie exempt d’impôt, car il ne suffit pas d’avoir un coup de pied dans les noix donc ceux qui devaient encore travailler payaient des impôts tandis que ceux qui fumaient les bangs ne le faisaient pas.

Puis les choses se sont en quelque sorte rouvertes. Sauf… pas vraiment. Beaucoup de gens restaient assis à la maison et fumaient des bangs. Mais maintenant, les travailleurs essentiels avaient leur emploi renégocié de force. Les bonus et les heures supplémentaires ont disparu mais maintenant il y avait une obligation de porter un masque tout le temps, et toutes sortes de diviseurs et d’autres choses ont été mis en place qui ont rendu leur travail plus difficile. Les gens qui ont fait des pourboires se sont vraiment fait baiser, parce que, eh bien, dans de nombreux endroits, il n’y avait toujours pas de salle à manger à l’intérieur, donc pas de pourboire! Dans d’autres endroits où il y avait des face-à-face, ce n’était vraiment pas le cas. Pouvez-vous voir la serveuse sourire quand elle a un chiffon sur le visage? Nan. L’ambiance et la courtoisie ne sont-elles pas la moitié ou plus de la raison pour laquelle vous sortez pour manger? Vous ne payez certainement pas 5 $ pour une bière à 2 $ pour rien, droite?

Oui, pendant un moment, les gens allaient dans les endroits qu’ils aimaient pour essayer de les garder ouverts, même avec le taureau ****. Mais les attitudes se détériorent avec le temps lorsque vous êtes victime de violence, et payer quelque chose pour rien le fait aussi, surtout quand tu dois travailler mais que le gars d’à côté fume encore des bangs à 5 heures du matin quand tu dois sortir du lit. Et ce n’est pas seulement l’humeur des clients qui s’est détériorée à mesure que les prix augmentaient et que le service se détériorait, tout comme l’humeur de l’employé et avec une sacrée bonne cause.

C’est un an plus tard. Les mandats de masque – et tous les abus infligés aux employés et au public n’ont rien fait. Les endroits avec eux avaient les mêmes courbes épidémiques que ceux qui n’en avaient pas. Le CDC ment toujours, tout comme un tas d’autres personnes, mais l’attitude a changé et les gens l’ont compris. Oh bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui ont très peur de Covid, mais ils ne sont pas tout le monde et ce qui est pire c’est que ceux qui ont encore peur sont, dans une large mesure, maintenant psychotiques à ce sujet ce qui signifie qu’ils sont les le tout dernier des gens qui vont être agréables du côté client du comptoir, que les employés soient masqués ou non. Les gens essaient de prétendre que ce fossé est politique, et peut-être en partie. Mais que ce soit le cas ou non, cela n’a pas vraiment d’importance; Voulez-vous ****** non seulement la moitié de vos clients mais la moitié de vos employés aussi?

Maintenant, vous avez des entreprises qui prétendent “prendre la photo ou garder les masques”. C’est stupide, et quiconque a un demi-cerveau le sait. Même les fabricants ne prétendent pas que les injections vous empêchent d’obtenir ou de propager Covid; il n’y a tout simplement aucune science là-dessus. Toute leur revendication en vertu des EUA était qu’ils vous empêchent d’aller à l’hôpital et de mourir. C’est ça. Qu’est-ce que cela a à voir avec quelqu’un d’autre? Rien! Peu importe tous les gens qui eu Covid – il n’y a exactement aucune raison scientifique pour eux de prendre les photos; ils ont déjà une immunité aussi bonne que possible et les données indiquent que si vous avez contracté la maladie, les vaccins sont beaucoup plus dangereux.

Alors pourquoi les employeurs disent-ils à ceux qui ne veulent pas le vaccin – même à ceux qui ont eu Covid – de porter un masque? Châtiment.

Mais attendez – cela faisait-il partie de votre négociation lorsque vous avez accepté le poste? Je ne pense pas.

Et si un gouverneur ou un maire le mandatait? Alors qu’est-ce qu’il vous paie?

Et que dire du mec qui a jeté des canettes de bière par la fenêtre d’à côté pendant toute la dernière année et que la pile mesure maintenant 6 pieds de haut, la fumée roule toujours par la fenêtre à 5h00 pendant les mois d’été aussi, alors que vous aviez aller travailler tout le temps?

J’entends des rapports répétés de partout au sujet de gens qui disent simplement «merde» et ne se présentent pas au travail, ou cessent de fumer. Je l’ai entendu à nouveau tout récemment à Kroger; l’employé surveillant les caisses automatiques (tout ce qui était ouvert, et seulement la moitié d’entre eux) a été demandé directement par un client pourquoi l’autre moitié et aucune des caisses surveillées n’étaient ouvertes. La réponse: les gens ne se sont tout simplement pas présentés pour travailler aujourd’hui, nous n’avons pas le personnel. Il y a un Demander de l’aide signe sur la porte, comme tant d’autres endroits.

