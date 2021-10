Oh Wonder partage un nouveau single « Don’t Let The Neighbourhood Hear »

Le duo pop londonien Oh Wonder a partagé un tout nouveau morceau intitulé “Don’t Let The Neighborhood Hear”.

Le morceau plaintif, chargé de saxophone mélancolique et de clics électroniques, raconte les matchs hurlants d’un couple qui résiste aux tensions qui accompagnent le fait d’être longtemps restés ensemble dans un espace confiné.

La vidéo musicale en noir et blanc qui l’accompagne présente les émotions de la chanson d’un point de vue visuel et métaphorique, avec Anthony West dans une pièce en feu et Josephine Vander Gucht dans une se remplissant lentement d’eau. Les visuels de « Don’t Let The Neighborhood Hear » et ceux de « 22 Break » sont des avant-premières d’un court métrage qui sortira pour accompagner le disque.

Le titre est le deuxième titre tiré du quatrième album à venir du duo, 22 Pause, dont la sortie est prévue le 8 octobre via Republic Records. “C’est gênant, c’est vulnérable, mais cela nous a aussi sauvés”, a déclaré Joséphine à propos du projet, qui est leur première nouvelle musique depuis No One Else Can Wear Your Crown en 2020.

Il retrace les luttes qu’elle et Anthony ont endurées dans leur relation pendant la pandémie et les émotions qui l’accompagnent – ​​solitude, insuffisance, ressentiment, peurs pour l’avenir – alors qu’ils envisagent la possibilité de rompre en face. « On était juste en train d’écrire des chansons, poursuit Joséphine. “Nous ne savions pas que nous écrivions un album de rupture.”

L’annonce de 22 Break était accompagnée de la nouvelle d’un Tour du monde de 52 dates pour 2022, à partir de Moscou le 3 mars. Le couple a joué un spectacle unique et intime au théâtre Albany de Londres le 30 septembre, qui sera diffusé dans le monde entier sur YouTube le 14 octobre.

22 Break est disponible en pré-commande. Voir les dates de tournée ci-dessous.

Tournée Oh Wonder 2022

avril

7 Southampton O2 Guildhall

8 Grande salle de Cardiff

9 Académie O2 de Liverpool

11 Nottingham Rock City

12 Galvaniseurs Glasgow SWG3

14 Théâtre Olympia de Dublin

15 Leeds O2 Academy

17 Université de Newcastle Northumbria

18 Institut O2 de Birmingham

20 Manchester O2 Ritz

21 Académie Brixton de Londres

22 Norwich UEA

Peut

8 Toronto, ON, Canada, Histoire

10 Montréal, QC, Canada, MTELUS

11 Boston, Massachusetts, États-Unis, House of Blues Boston

13 Washington, DC, États-Unis, 9h30 Club

14 Philadelphie, PA, États-Unis, Theatre of Living Arts (TLA)

15 Brooklyn, NY, États-Unis Brooklyn Steel

17 Chicago, Illinois, États-Unis, The Vic Theatre

18 Minneapolis, Minnesota, États-Unis, Première Avenue

20 Denver, CO, États-Unis, Théâtre Ogden

21 Salt Lake City, UT, États-Unis, The Depot

23 Seattle, WA, États-Unis, Showbox SoDo

28 Oakland, Californie, États-Unis, Fox Theatre – Oakland

29 Anaheim, Californie, États-Unis – Maison des lues – Ancien emplacement

31 Los Angeles (LA), Californie, États-Unis, The Wiltern