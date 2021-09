Oh Wonder revient avec un nouvel album, ’22 Break,’ Drop Title Track

Oh Wonder est de retour avec le nouveau single “22 Break”, la chanson titre du nouvel album surprise du duo (sortie sur Island Records le 8 octobre).

Le projet a été taquiné plus tôt cette semaine par le visuel cinématographique du court métrage accompagnant le disque, qui prévoyait également la piste d’ouverture “Baby”. Tout cela fait suite à No One Else Can Wear Your Crown de 2020 et aux 10 meilleurs albums consécutifs du groupe qui sont – à leurs propres conditions – devenus l’une des réussites les plus insoupçonnées de la pop britannique (2,7 milliards de flux, 1,7 million les ventes d’albums ajustées et les fans vocaux comme Billie Eilish, qui a couvert “All We Do” lors de son documentaire Apple).

De par leur propre conception, Oh Wonder a toujours volé un peu en dessous du radar public. Josephine Vander Gucht et Anthony West jouent de la musique ensemble depuis 2014 et sont tranquillement impliqués de manière romantique depuis 2013.

Au moment où ils ont confirmé leur engagement sur No One Else Can Wear Your Crown, la vie se passait bien : alors bien sûr, la pandémie a frappé, et une tournée mondiale de 120 dates a ensuite été annulée de manière déchirante.

Cette période profondément personnelle dans leur vie privée est le sujet du cinquième album studio d’Oh Wonder, 22 Break. Écrit de manière autonome dans leur home studio, les chansons qui le composent sont des messages sur leurs vrais sentiments, exprimés avant qu’ils n’aient pu trouver les mots à se dire. C’est un disque honnête et puissamment beau, et qui laisse les auditeurs entrer dans le giron d’Oh Wonder comme jamais auparavant. Comme le dit Joséphine : « Nous étions juste en train d’écrire des chansons. Nous ne savions pas que nous écrivions un album de rupture.

’22 Break’ est un portail vers les états émotionnels et les thèmes universels de rupture qui changent la vie (solitude, insuffisance, ressentiment, peurs pour l’avenir) tels qu’ils sont vécus en temps réel par un couple dans son abri de jardin.

“C’était une chose tellement étrange, de faire un album de rupture avec la personne avec qui vous rompez, pendant que vous rompez”, se souvient Anthony. Plus étrange encore, l’album qui a failli les terminer s’est avéré être le salut du groupe : 22 Break est un projet finalement cathartique, profondément porteur d’espoir, la lumière au bout du tunnel qu’était la pandémie assez particulière d’Oh Wonder.

Précommandez 22 Break.