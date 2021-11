O’Hara dit que la signature de Paratici n’est pas meilleure qu’un joueur qui a quitté Tottenham gratuitement

Photo de Marc Atkins/.

Jamie O’Hara pense que le recrutement de Fabio Paratici a laissé beaucoup à désirer à Tottenham Hotspur, remettant en cause les signatures des nouveaux arrivants en Premier League Cristian Romero, Emerson Royal et Bryan Gil en conversation avec talkSPORT (1er novembre, 9h50).

Après avoir aidé à guider la Juventus vers neuf titres de Serie A en seulement 11 ans, il y avait un optimisme compréhensible lorsqu’un homme qui a attiré Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Federico Chiesa à Turin a été dévoilé en tant que nouveau directeur général de Tottenham au cours de l’été.

Qui sait, les importations de Paratici pourraient encore être bonnes dans le blanc étincelant des Spurs.

Dans l’état actuel des choses, cependant, le jury est très à l’écart, s’orientant potentiellement vers un verdict de « coupable ».

Ragdolled par Michail Antonio la semaine dernière et compte tenu de la course de la ligne de front grand-père de Manchester United, le demi-centre combatif Romero n’a pas encore justifié son prix de 47 millions de livres sterling.

Emerson Royal doit encore prouver qu’il est une amélioration majeure par rapport à Serge Aurier et Matt Doherty alors que, jusqu’à présent, Séville semble avoir eu raison d’un accord d’échange joueur plus argent qui a vu Bryan Gil et Erik Lamela échanger des endroits.

« Je regarde le recrutement et, pour moi, est-ce suffisant ? Je regarde les joueurs qu’ils ont amenés ; Romero, tu as payé 50 millions de livres pour lui. Est-il meilleur que ce qu’il avait avant, en termes de (Toby) Alderweireld et (Jan) Vertonghen ? Non », a fulminé O’Hara après la défaite 3-0 de samedi contre United; Le dernier combat de Nuno Espirito Santo.

Pour le contexte, Alderweireld et Vertonghen sont partis pour un montant combiné de seulement 3 millions de livres sterling.

Julian Finney/.

« Nous avons fait venir Royal. Est-il meilleur que ce que nous avions auparavant ? Il y a des points d’interrogation », a ajouté O’Hara.

« Bryan Gil est entré. C’est un jeune garçon. Est-il meilleur que ce que nous avons eu avec Lamela ? Peut être pas. Et (Giovani) Lo Celso, il n’est pas au niveau d’Eriksen.

« Le recrutement du nouveau (Paratici) et de Daniel Levy, je ne pense toujours pas que ce soit assez bon. En plus, vous avez toujours des joueurs d’Eric Dier qui ont joué sous Pochettino !

Il y a un argument à faire valoir que, sur les 23 joueurs que les Spurs ont signés depuis l’été 2017, seuls deux peuvent être considérés comme quelque chose de proche d’un succès sans qualification ; Pierre-Emile Hojbjerg et Lucas Moura.

Selon Tuttomercatoweb, des pourparlers sont en cours concernant un accord qui verra l’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter Milan et de la Juventus, Antonio Conte, retrouver Paratici dans le nord de Londres.

Photo de Claudio Villa – Inter/Inter via .

