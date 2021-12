Ohio Club où Dimebag a été assassiné est enfin démoli (vidéo)

La discothèque Alrosa Villa à Columbus, Ohio, où PANTERA et PLAN DE DÉGÂTS guitariste « Dimebag » Darrell Abbott a été assassiné il y a 17 ans a été officiellement démoli. Des plans sont en cours pour construire une communauté d’appartements entièrement abordables de 180 unités sur le site où Dimebag et trois autres personnes ont été tuées par un ex-Marine de 25 ans nommé Nathan Gale.

Situés au 5055 Sinclair Avenue, Sinclair Apartments répondra au besoin de logements abordables de haute qualité pour les résidents de la région de Columbus gagnant entre 30 et 70 % du revenu médian de la région. Le site sera transformé en une communauté d’appartements de trois bâtiments et quatre étages comprenant des unités d’une, deux, trois et quatre chambres.

En plus de fournir des options de location de haute qualité aux résidents de la région de Columbus, Sinclair Apartments améliorera le paysage de rue sur l’avenue Sinclair où se trouvait autrefois la villa Alrosa et est soutenu par les dirigeants des associations de quartier locales.

Pendant plus de 45 ans, la Villa Alrosa a accueilli des spectacles locaux et nationaux, dont NŒUD COULANT, KORN, ÉMEUTE CALME, FOGHAT et BUCKCHERRY.

En décembre 2019, Alrosa Villa était en vente pour 1 295 000 $, comprenant le bâtiment de 10 000 pieds carrés, deux lots totalisant 7,2 acres, le permis d’alcool, le bar et l’équipement.

Dans la nuit du 8 décembre 2004, grand vent a chargé sur scène dans la boîte de nuit bondée et a ouvert le feu sur le groupe et la foule, avant d’être lui-même tué par un policier James D. Niggemeyer, qui est arrivé sur les lieux quelques minutes après grand vent a commencé son saccage.

Selon Le pouls de la radio, grand vent semblait viser délibérément Abbott, laissant supposer que le jeune homme, qui avait des antécédents de maladie mentale, en voulait à Abbott et son frère batteur Vinnie Paul, pour la rupture de PANTERA en 2002. La police de Columbus a clôturé son enquête en octobre 2005 sans établir le mobile de la fusillade.

DimebagLa mort de a été un coup dévastateur pour la communauté très unie du hard rock et du métal. Il était connu de ses collègues musiciens pour son hospitalité, son amitié et son esprit de fête, et était une légende parmi les fans et ses pairs pour son style de jeu puissant, innovant et incomparable.

Vinnie Paul a poursuivi Alrosa Villa pour la mort de son frère. Le procès a été réglé à l’amiable en 2007 pour ce qui était décrit à l’époque comme un montant nominal.

« Ce qui s’est passé ici le 8 décembre 2004, a été une tragédie pour tout le monde et nos pensées vont aux victimes et à leurs familles », a déclaré le directeur d’Alrosa Villa. Rick Cautela a déclaré dans un communiqué publié après Vinnie Paull’action en justice a été rejetée. « Il n’y a rien que nous aurions pu faire pour l’arrêter. »

Selon La dépêche de Colomb, le procès a déclaré que le Cautela famille, qui possédait et exploitait Alrosa Villa au moment de Dimebag‘s assassiner, a été négligent en ne s’arrêtant pas grand vent d’entrer dans le club avec une arme à feu et des munitions.

grand vent a sauté une clôture entourant un patio à l’extérieur du club alors que PLAN DE DÉGÂTS a commencé à jouer sa première chanson. Il a ensuite traversé la foule et est entré sur scène derrière une pile d’amplificateurs. Il a sorti une arme de poing et a tiré Abbott dans la tête, puis a braqué l’arme sur ceux qui tentaient d’intervenir.

PLAN DE DÉGÂTS membre d’équipage Jeffrey Thompson, gardien de club Erin Halk et membre du public Nathan Bray ont également été tués. Chef de groupe Christophe Paluska et technicien de groupe John Brooks ont été blessés.

Le carnage a pris fin lorsque Niggemeyer entré dans le club par une porte arrière et mortellement abattu grand vent comme grand vent a tenu une arme à feu à ruisseauxla tête.

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque ainsi qu’une grave maladie coronarienne. Il a été enterré à côté de son frère et de leur mère, caroline, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas.



la célèbre salle de musique de la villa alrosa à colomb ohio a disparu. Je me sens tellement vidé.



c’était ma maison. terrain de jeu et lieu où j’ai travaillé pendant de nombreuses années. demain est aussi l’anniversaire de la mort de dix sous.. j’ai l’impression que le vent m’a coupé le souffle. pic.twitter.com/Rz2TEmP3yO – MeanLadyMADISON (@MeanLadyMADISON) 7 décembre 2021

