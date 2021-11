Ohio State a fait exploser Michigan State en première mi-temps, les fans ont été stupéfaits

Les choses se sont gâtées très rapidement lors du match de samedi dans le top 10 des Big Ten entre l’État de l’Ohio n ° 4 et l’État du Michigan n ° 7 avec les Spartans ressemblant à tout sauf à une équipe du top 10.

Les Buckeyes ont marqué un touché dans les cinq premières minutes du match, et le rythme n’a augmenté qu’à partir de là, alors que le quart-arrière CJ Stroud a accumulé des statistiques incroyables en première mi-temps tout en menant son équipe à un énorme score de 49-0 à la mi-temps. Avec l’Ohio State ramassant 500 verges au cours des 30 premières minutes par rapport aux 116 de Michigan State, Stroud est allé 29 pour 31 pour 393 verges et six touchés – encore une fois, le tout en première mi-temps.

La défense des Spartiates, en particulier le secondaire, a apparemment décidé de prendre le week-end, alors que leur attaque était bâclée, étouffée et au-delà improductive.

CJ Stroud a eu une performance ridicule en première mi-temps: 29-31, 393 verges par la passe et 6 touchés 😳 pic.twitter.com/C1row39Vz6 – ESPN (@espn) 20 novembre 2021

Et c’était si mauvais que le match massivement déséquilibré a établi des comparaisons avec le match entre la Géorgie n ° 1 et Charleston Southern, qui avait également un score de 49-0 à la mi-temps. Mais clairement, les fans avaient des attentes extrêmement différentes pour ces deux matchs.

Au cas où le score de l’Ohio State-Michigan State et le nombre total de verges ne suffiraient pas à démontrer à quel point ces deux équipes du top 10 sont inégales, voici quelques notes plus folles en première mi-temps : les Buckeyes ont eu 26 premiers essais contre les Spartans Sept. Ils ont également récolté en moyenne 12,7 verges par passe, tandis que Michigan State était à trois, et les Buckeyes avaient trois receveurs larges – Chris Olave, Garrett Wilson et Jeremy Ruckert – avec au moins 18 verges par capture.

Même le porteur de ballon vedette de l’État du Michigan et candidat au trophée Heisman Kenneth Walker III – qui est entré dans le match avec 1 473 verges au sol au total – a été limité à seulement 24 verges en première mi-temps, car les Spartans ont été obligés de lancer plus qu’ils ne le souhaiteraient probablement.

Le match s’est terminé bien avant la fin du deuxième quart-temps. Et Twitter du football universitaire ne pouvait pas croire à quel désastre d’un match il regardait et avait tant de blagues.